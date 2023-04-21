https://ria.ru/20230421/udar-1867026016.html
СБУ выложила фото последствий удара российских войск по аэродрому
СБУ выложила фото последствий удара российских войск по аэродрому - РИА Новости, 21.04.2023
СБУ выложила фото последствий удара российских войск по аэродрому
Служба безопасности Украины опубликовала фотографии последствий ракетного удара Вооруженных сил России по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T23:05
2023-04-21T23:05
2023-04-21T23:07
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала фотографии последствий ракетного удара Вооруженных сил России по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом прошлого года, причиной которого ранее назвала провальную попытку якобы действовавших самовольно украинских военных склонить к переходу на сторону Киева летчика ВКС РФ. Фотографии с несколькими уничтоженными истребителями, спецтехникой и поврежденной диспетчерской вышкой аэродрома были опубликованы в телеграм-канале СБУ в пятницу. Днем ранее СБУ заявила о предъявлении обвинений в госизмене и превышении служебных полномочий некой группе "инициативных" военных, якобы самовольно попытавшихся склонить летчика ВКС РФ к переходу на сторону Киева и передаче ВСУ своего самолета. Как следовало из сообщения СБУ, вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек. Летом прошлого года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
СБУ выложила фото последствий удара российских войск по аэродрому
СБУ выложила фото после удара ВС России по аэродрому Канатово в Кировоградской области
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Служба безопасности Украины опубликовала фотографии
последствий ракетного удара Вооруженных сил России по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом прошлого года, причиной которого ранее назвала провальную попытку якобы действовавших самовольно украинских военных склонить к переходу на сторону Киева летчика ВКС РФ.
Фотографии с несколькими уничтоженными истребителями, спецтехникой и поврежденной диспетчерской вышкой аэродрома были опубликованы в телеграм-канале СБУ в пятницу.
Днем ранее СБУ заявила о предъявлении обвинений в госизмене и превышении служебных полномочий некой группе "инициативных" военных, якобы самовольно попытавшихся склонить летчика ВКС РФ к переходу на сторону Киева и передаче ВСУ своего самолета.
Как следовало из сообщения СБУ, вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек.
Летом прошлого года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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