Рейтинг@Mail.ru
СБУ выложила фото последствий удара российских войск по аэродрому - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 21.04.2023 (обновлено: 23:07 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/udar-1867026016.html
СБУ выложила фото последствий удара российских войск по аэродрому
СБУ выложила фото последствий удара российских войск по аэродрому - РИА Новости, 21.04.2023
СБУ выложила фото последствий удара российских войск по аэродрому
Служба безопасности Украины опубликовала фотографии последствий ракетного удара Вооруженных сил России по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T23:05
2023-04-21T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
служба безопасности украины
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала фотографии последствий ракетного удара Вооруженных сил России по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом прошлого года, причиной которого ранее назвала провальную попытку якобы действовавших самовольно украинских военных склонить к переходу на сторону Киева летчика ВКС РФ. Фотографии с несколькими уничтоженными истребителями, спецтехникой и поврежденной диспетчерской вышкой аэродрома были опубликованы в телеграм-канале СБУ в пятницу. Днем ранее СБУ заявила о предъявлении обвинений в госизмене и превышении служебных полномочий некой группе "инициативных" военных, якобы самовольно попытавшихся склонить летчика ВКС РФ к переходу на сторону Киева и передаче ВСУ своего самолета. Как следовало из сообщения СБУ, вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек. Летом прошлого года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
https://ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-1867019439.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_01b13f82ea40d73f6faa997280369649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, служба безопасности украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
СБУ выложила фото последствий удара российских войск по аэродрому

СБУ выложила фото после удара ВС России по аэродрому Канатово в Кировоградской области

© Фото : СБУПроверки СБУ в правительственном квартале Киева
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала фотографии последствий ракетного удара Вооруженных сил России по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом прошлого года, причиной которого ранее назвала провальную попытку якобы действовавших самовольно украинских военных склонить к переходу на сторону Киева летчика ВКС РФ.
Фотографии с несколькими уничтоженными истребителями, спецтехникой и поврежденной диспетчерской вышкой аэродрома были опубликованы в телеграм-канале СБУ в пятницу.
Днем ранее СБУ заявила о предъявлении обвинений в госизмене и превышении служебных полномочий некой группе "инициативных" военных, якобы самовольно попытавшихся склонить летчика ВКС РФ к переходу на сторону Киева и передаче ВСУ своего самолета.
Как следовало из сообщения СБУ, вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек.
Летом прошлого года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
ВСУ провалили попытку перейти в наступление на четырех направлениях
Вчера, 22:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала