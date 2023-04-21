https://ria.ru/20230421/ubiystvo-1866816720.html
В Ижевске трех подростков и молодого парня заподозрили в двойном убийстве
В Ижевске трех подростков и молодого парня заподозрили в двойном убийстве - РИА Новости, 21.04.2023
В Ижевске трех подростков и молодого парня заподозрили в двойном убийстве
Четырех молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, задержали в Ижевске по подозрению в убийстве двух мужчин, сообщили в главке Следственного комитета по РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:03
2023-04-21T10:03
2023-04-21T13:40
происшествия
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россия
дзержинский
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УФА, 21 апр — РИА Новости. Четырех молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, задержали в Ижевске по подозрению в убийстве двух мужчин, сообщили в главке Следственного комитета по Удмуртии. По информации следствия, тела двух мужчин 41 и 42 лет нашли 20 апреля во дворе на улице Дзержинского. "По подозрению в причастности к совершению преступления задержаны 20-летний и трое несовершеннолетних жителей Ижевска в возрасте от 15 до 17 лет", — говорится в релизе.Как выяснили следователи, молодые люди пришли к своему приятелю, проживавшему с бабушкой. В квартире они увидели двух знакомых бабушки и устроили с ними драку, во время которой избили потерпевших до смерти. Оба скончались на месте, после чего молодые люди перетащили тела во двор к мусорным контейнерам. Сейчас следствие готовит материалы для предъявления задержанным обвинения и избрания меры пресечения, добавили в управлении СК.По информации Telegram-канала Baza, двое задержанных учатся в школе, один — в колледже.
https://ria.ru/20230407/ubiystvo-1863701802.html
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происшествия, ижевск, россия, дзержинский
Происшествия, Ижевск, Россия, Дзержинский
В Ижевске трех подростков и молодого парня заподозрили в двойном убийстве
Правоохранители задержали в Ижевске четырех парней по подозрению в убийстве двух мужчин
УФА, 21 апр — РИА Новости.
Четырех молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, задержали в Ижевске по подозрению в убийстве двух мужчин, сообщили в главке Следственного комитета
по Удмуртии.
По информации следствия, тела двух мужчин 41 и 42 лет нашли 20 апреля во дворе на улице Дзержинского
.
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"По подозрению в причастности к совершению преступления задержаны 20-летний и трое несовершеннолетних жителей Ижевска в возрасте от 15 до 17 лет", — говорится в релизе.
Как выяснили следователи, молодые люди пришли к своему приятелю, проживавшему с бабушкой. В квартире они увидели двух знакомых бабушки и устроили с ними драку, во время которой избили потерпевших до смерти. Оба скончались на месте, после чего молодые люди перетащили тела во двор к мусорным контейнерам.
Сейчас следствие готовит материалы для предъявления задержанным обвинения и избрания меры пресечения, добавили в управлении СК.
По информации Telegram-канала Baza, двое задержанных учатся в школе, один — в колледже.
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