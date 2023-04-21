https://ria.ru/20230421/ubiystvo-1866816720.html

В Ижевске трех подростков и молодого парня заподозрили в двойном убийстве

В Ижевске трех подростков и молодого парня заподозрили в двойном убийстве - РИА Новости, 21.04.2023

В Ижевске трех подростков и молодого парня заподозрили в двойном убийстве

Четырех молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, задержали в Ижевске по подозрению в убийстве двух мужчин, сообщили в главке Следственного комитета по РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:03

2023-04-21T10:03

2023-04-21T13:40

происшествия

ижевск

россия

дзержинский

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УФА, 21 апр — РИА Новости. Четырех молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, задержали в Ижевске по подозрению в убийстве двух мужчин, сообщили в главке Следственного комитета по Удмуртии. По информации следствия, тела двух мужчин 41 и 42 лет нашли 20 апреля во дворе на улице Дзержинского. "По подозрению в причастности к совершению преступления задержаны 20-летний и трое несовершеннолетних жителей Ижевска в возрасте от 15 до 17 лет", — говорится в релизе.Как выяснили следователи, молодые люди пришли к своему приятелю, проживавшему с бабушкой. В квартире они увидели двух знакомых бабушки и устроили с ними драку, во время которой избили потерпевших до смерти. Оба скончались на месте, после чего молодые люди перетащили тела во двор к мусорным контейнерам. Сейчас следствие готовит материалы для предъявления задержанным обвинения и избрания меры пресечения, добавили в управлении СК.По информации Telegram-канала Baza, двое задержанных учатся в школе, один — в колледже.

https://ria.ru/20230407/ubiystvo-1863701802.html

https://ria.ru/20230419/ubiystvo-1866415901.html

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происшествия, ижевск, россия, дзержинский