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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 21.04.2023 (обновлено: 18:34 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/trevoga-1866980854.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.04.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:30
2023-04-21T18:34
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно в 18.26 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
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украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно в 18.26 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:03
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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