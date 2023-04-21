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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.04.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:30
2023-04-21T18:30
2023-04-21T18:34
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно в 18.26 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны