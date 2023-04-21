https://ria.ru/20230421/trevoga-1866771466.html
На всей территории Украины звучит воздушная тревога
На всей территории Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 21.04.2023
На всей территории Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T00:22
2023-04-21T00:22
2023-04-21T00:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в регионах почти одновременно в 0.08 (совпадает с мск). Позже воздушная тревога, объявленная по всей стране, была отменена. Однако сигнал тревоги вновь прозвучал в Киеве и Киевской области почти одновременно в 0.37 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230421/dnr-1866771324.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины звучит воздушная тревога
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу