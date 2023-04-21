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Пермская пенсионерка сожгла семь домов, пытаясь избавиться от сухой травы
Пермская пенсионерка сожгла семь домов, пытаясь избавиться от сухой травы - РИА Новости, 21.04.2023
Пермская пенсионерка сожгла семь домов, пытаясь избавиться от сухой травы
Жительница Пермского края по неосторожности сожгла семь домов, пытаясь избавиться от сухой травы и мусора, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:02
2023-04-21T15:02
2023-04-21T15:02
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 21 апр - РИА Новости. Жительница Пермского края по неосторожности сожгла семь домов, пытаясь избавиться от сухой травы и мусора, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. По данным ведомства, 20 апреля в деревне Горки Косинского района в Пермском крае женщина решила почистить участок у дома, а потом сжечь траву и мусор. Однако огонь перекинулся сначала на ее дом, а потом на соседние. В результате сгорели семь домов, в них проживали 16 человек, в том числе четверо детей. "Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы. Общая площадь пожара составила 670 квадратных метров. По факту пожара проводится проверка", — рассказали в ведомстве. В МЧС добавили, что при инциденте никто не пострадал. Осведомленный источник рассказал агентству, что напортачившей жительнице деревни Горки 73 года.
https://ria.ru/20230414/pozhar-1865378213.html
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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пермская пенсионерка сожгла семь домов, пытаясь избавиться от сухой травы
Пермская пенсионерка сожгла семь домов, пытаясь избавиться от сухой травы и мусора
ПЕРМЬ, 21 апр - РИА Новости. Жительница Пермского края по неосторожности сожгла семь домов, пытаясь избавиться от сухой травы и мусора, сообщили РИА Новости в краевом МЧС.
По данным ведомства, 20 апреля в деревне Горки Косинского района в Пермском крае женщина решила почистить участок у дома, а потом сжечь траву и мусор. Однако огонь перекинулся сначала на ее дом, а потом на соседние. В результате сгорели семь домов, в них проживали 16 человек, в том числе четверо детей.
"Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы. Общая площадь пожара составила 670 квадратных метров. По факту пожара проводится проверка", — рассказали в ведомстве.
В МЧС добавили, что при инциденте никто не пострадал.
Осведомленный источник рассказал агентству, что напортачившей жительнице деревни Горки 73 года.
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