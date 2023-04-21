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Украина не спешит использовать транзит через Польшу для экспорта продукции - РИА Новости, 21.04.2023
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09:17 21.04.2023 (обновлено: 09:19 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/tranzit-1866799225.html
Украина не спешит использовать транзит через Польшу для экспорта продукции
Украина не спешит использовать транзит через Польшу для экспорта продукции - РИА Новости, 21.04.2023
Украина не спешит использовать транзит через Польшу для экспорта продукции
Украинские поставщики сельскохозяйственной продукции не спешат воспользоваться правом транзита через Польшу, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:17
2023-04-21T09:19
польша
украина
гданьск
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ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Украинские поставщики сельскохозяйственной продукции не спешат воспользоваться правом транзита через Польшу, сообщает радиостанция RMF FM. В пятницу в 2 часа ночи (3.00 мск) в Законодательном вестнике было опубликовано постановление министра развития и технологий, разрешающее транзит сельскохозяйственной продукции с Украины через Польскую Республику. По данным радиостанции, к шести часам утра ни один транспорт на погранпереходе в Дорохуске не был оформлен по новым правилам. В свою очередь Национальная налоговая администрация сообщает, что с украинской стороны к 6 часам утра на досмотр прибыл только один грузовик. Постановление министра развития и технологий Вальдемара Буды разрешает транзит сельскохозяйственной продукции с Украины, ввоз которой в субботу был запрещен. Речь идет о 18 позициях - от зерновых до сахара, вина, мяса, яиц. При этом по-прежнему будет сохраняться запрет на импорт данных товаров в Польшу. Согласно распоряжению, до конца июня можно будет только перевезти эти товары в один из четырех польских портов (в Гданьске, Гдыне, Свиноуйсьце или Щецине) или за польскую границу. "Процедура транзита гарантирует, что декларации о транзите, составленные на украинско-польской границе, не могут быть изменены на территории Республики Польша, что гарантирует, что продукты, охваченные транзитом, не будут продаваться на территории Республики Польша", - говорится в обосновании постановления. Из опубликованного же в четверг постановления министра финансов Польши следует, что зерновые, яйца, мясо птицы и продукты пчеловодства будут подпадать под систему электронного транспортного надзора. Транспортные средства, которые их перевозят, будут опечатаны, и их маршрут будет отслеживаться. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
https://ria.ru/20230420/zerno-1866743158.html
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польша, украина, гданьск, в мире
Польша, Украина, Гданьск, В мире
Украина не спешит использовать транзит через Польшу для экспорта продукции

RMF FM: украинские поставщики сельхозпродукции не спешат использовать транзит через Польшу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи
Колосья ржи - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Украинские поставщики сельскохозяйственной продукции не спешат воспользоваться правом транзита через Польшу, сообщает радиостанция RMF FM.
В пятницу в 2 часа ночи (3.00 мск) в Законодательном вестнике было опубликовано постановление министра развития и технологий, разрешающее транзит сельскохозяйственной продукции с Украины через Польскую Республику.
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По данным радиостанции, к шести часам утра ни один транспорт на погранпереходе в Дорохуске не был оформлен по новым правилам.
В свою очередь Национальная налоговая администрация сообщает, что с украинской стороны к 6 часам утра на досмотр прибыл только один грузовик.
Постановление министра развития и технологий Вальдемара Буды разрешает транзит сельскохозяйственной продукции с Украины, ввоз которой в субботу был запрещен. Речь идет о 18 позициях - от зерновых до сахара, вина, мяса, яиц. При этом по-прежнему будет сохраняться запрет на импорт данных товаров в Польшу. Согласно распоряжению, до конца июня можно будет только перевезти эти товары в один из четырех польских портов (в Гданьске, Гдыне, Свиноуйсьце или Щецине) или за польскую границу.
"Процедура транзита гарантирует, что декларации о транзите, составленные на украинско-польской границе, не могут быть изменены на территории Республики Польша, что гарантирует, что продукты, охваченные транзитом, не будут продаваться на территории Республики Польша", - говорится в обосновании постановления.
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Из опубликованного же в четверг постановления министра финансов Польши следует, что зерновые, яйца, мясо птицы и продукты пчеловодства будут подпадать под систему электронного транспортного надзора. Транспортные средства, которые их перевозят, будут опечатаны, и их маршрут будет отслеживаться.
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
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