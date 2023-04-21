https://ria.ru/20230421/tramp-1866776793.html

Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия - РИА Новости, 21.04.2023

Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

Бывший президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T02:00

2023-04-21T02:00

2023-04-21T02:00

в мире

сша

китай

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления. По словам Трампа, одна из задач, которой он готов был бы заниматься, - это "денуклеаризация всего", поскольку миру важно избавиться от ядерного оружия. "Россия бы это сделала и Китай бы это сделал. Я говорил об этом с (Владимиром) Путиным и ему идея понравилась", - отметил бывший американский лидер.

https://ria.ru/20230421/tramp-1866775999.html

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в мире, сша, китай, дональд трамп