https://ria.ru/20230421/tramp-1866776793.html
Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия
Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия - РИА Новости, 21.04.2023
Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия
Бывший президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T02:00
2023-04-21T02:00
2023-04-21T02:00
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления. По словам Трампа, одна из задач, которой он готов был бы заниматься, - это "денуклеаризация всего", поскольку миру важно избавиться от ядерного оружия. "Россия бы это сделала и Китай бы это сделал. Я говорил об этом с (Владимиром) Путиным и ему идея понравилась", - отметил бывший американский лидер.
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в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия
Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия, вместо заботы о глобальном потеплении