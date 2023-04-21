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Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта - РИА Новости, 21.04.2023
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01:40 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/tramp-1866775999.html
Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта
Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта - РИА Новости, 21.04.2023
Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта
Бывший президент США Дональд Трамп упрекнул действующую американскую администрацию в выводе войск из Афганистана, увидев в этом связь с решением России начать... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T01:40
2023-04-21T01:40
в мире
россия
афганистан
украина
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп упрекнул действующую американскую администрацию в выводе войск из Афганистана, увидев в этом связь с решением России начать специальную военную операцию на Украине. "Я думаю, то, как мы покинули Афганистан, стало самым позорным моментом в истории нашей страны. Когда (президент РФ Владимир) Путин и (лидер КНР) Си (Цзиньпин) увидели нашу некомпетентность и что мы не знаем, что делаем, это подстегнуло идти и действовать на Украине", - заявил Трамп во время своего онлайн-выступление на канале Full Send Podcast в YouTube. Трамп добавил, что во время его президентства конфликт на Украине не был бы возможен, как и риск военных действий Китая в отношении Тайваня. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
https://ria.ru/20230406/materialy-1863616649.html
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в мире, россия, афганистан, украина, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Афганистан, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта

Трамп упрекнул власти США в выводе войск из Афганистана и увидел в этом причины СВО

© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп упрекнул действующую американскую администрацию в выводе войск из Афганистана, увидев в этом связь с решением России начать специальную военную операцию на Украине.
"Я думаю, то, как мы покинули Афганистан, стало самым позорным моментом в истории нашей страны. Когда (президент РФ Владимир) Путин и (лидер КНР) Си (Цзиньпин) увидели нашу некомпетентность и что мы не знаем, что делаем, это подстегнуло идти и действовать на Украине", - заявил Трамп во время своего онлайн-выступление на канале Full Send Podcast в YouTube.
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Трамп добавил, что во время его президентства конфликт на Украине не был бы возможен, как и риск военных действий Китая в отношении Тайваня.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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