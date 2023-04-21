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В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом
В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом - РИА Новости, 21.04.2023
В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом
Неизвестные украли контейнер с золотом и другими предметами ценностью в 20 миллионов канадских долларов (почти 15 миллионов долларов США) в аэропорту Торонто,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:00
2023-04-21T10:00
2023-04-21T10:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Неизвестные украли контейнер с золотом и другими предметами ценностью в 20 миллионов канадских долларов (почти 15 миллионов долларов США) в аэропорту Торонто, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции. "Контейнер был привезен в аэропорт в понедельник вечером... Он был отгружен в место хранение аэропорта до того, как он был "похищен с помощью нелегальных средств"", - передает телеканал заявление представителя полиции Торонто Стивена Диевестейна, сделанное во время пресс-конференции в четверг. Как рассказало CBC Управление по аэропортами Большого Торонто, которое управляет аэропортом, воры получили доступ к открытой части склада, арендуемого третьей стороной, и что эта зона находится за пределами основной линии безопасности. "Они (воры - ред.) не получали доступ в сам аэропорт, и это не представляло угрозы для пассажиров или работников аэропорта", - отметило ведомство. По данным телеканала, полиция продолжает расследование случившегося.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, торонто, канада
В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом
В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом стоимостью в 20 миллионов долларов
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Неизвестные украли контейнер с золотом и другими предметами ценностью в 20 миллионов канадских долларов (почти 15 миллионов долларов США) в аэропорту Торонто, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции.
"Контейнер был привезен в аэропорт в понедельник вечером... Он был отгружен в место хранение аэропорта до того, как он был "похищен с помощью нелегальных средств"", - передает телеканал заявление представителя полиции Торонто Стивена Диевестейна, сделанное во время пресс-конференции в четверг.
Как рассказало CBC Управление по аэропортами Большого Торонто, которое управляет аэропортом, воры получили доступ к открытой части склада, арендуемого третьей стороной, и что эта зона находится за пределами основной линии безопасности.
"Они (воры - ред.) не получали доступ в сам аэропорт, и это не представляло угрозы для пассажиров или работников аэропорта", - отметило ведомство.
По данным телеканала, полиция продолжает расследование случившегося.
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