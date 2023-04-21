https://ria.ru/20230421/toronto-1866816157.html

В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом

В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом - РИА Новости, 21.04.2023

В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом

Неизвестные украли контейнер с золотом и другими предметами ценностью в 20 миллионов канадских долларов (почти 15 миллионов долларов США) в аэропорту Торонто,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:00

2023-04-21T10:00

2023-04-21T10:00

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торонто

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Неизвестные украли контейнер с золотом и другими предметами ценностью в 20 миллионов канадских долларов (почти 15 миллионов долларов США) в аэропорту Торонто, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции. "Контейнер был привезен в аэропорт в понедельник вечером... Он был отгружен в место хранение аэропорта до того, как он был "похищен с помощью нелегальных средств"", - передает телеканал заявление представителя полиции Торонто Стивена Диевестейна, сделанное во время пресс-конференции в четверг. Как рассказало CBC Управление по аэропортами Большого Торонто, которое управляет аэропортом, воры получили доступ к открытой части склада, арендуемого третьей стороной, и что эта зона находится за пределами основной линии безопасности. "Они (воры - ред.) не получали доступ в сам аэропорт, и это не представляло угрозы для пассажиров или работников аэропорта", - отметило ведомство. По данным телеканала, полиция продолжает расследование случившегося.

https://ria.ru/20230415/ukrainets-1865486145.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, торонто, канада