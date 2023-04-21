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В Госдуму внесли проект для упрощения процедур торговли со странами АТР - РИА Новости, 21.04.2023
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19:32 21.04.2023 (обновлено: 19:42 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/torgovlya-1866994664.html
В Госдуму внесли проект для упрощения процедур торговли со странами АТР
В Госдуму внесли проект для упрощения процедур торговли со странами АТР - РИА Новости, 21.04.2023
В Госдуму внесли проект для упрощения процедур торговли со странами АТР
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о присоединении РФ к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:32
2023-04-21T19:42
торговля
экономика
россия
атр
госдума рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о присоединении РФ к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ направлен на развитие трансграничной безбумажной торговли посредством создания условий для взаимного признания торговых документов и данных в электронной форме и обмена ими через границы, а также на повышение операционной совместимости национальных и субрегиональных систем "единого окна" для повышения эффективности и транспарентности внешнеторговых сделок. Рамочное соглашение позволяет странам-участницам взаимно признавать торговые документы и данные в цифровом формате, будь это экспорт товаров или импорт, либо транзит, что существенно повышает прозрачность внешнеторговых сделок и поддержит наших предпринимателей, которые работают на восточном направлении, пояснял ранее в пятницу на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. При этом России, по его словам, важно обеспечить эффективное сотрудничество со странами, участвующими в рамочном соглашении об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в АТР, поскольку это позволит ускорить движение грузов и повысить контроль за трансграничными операциями. Премьер-министр также сообщил, что Россия активно развивает это направление, чтобы у россиян была возможность работать с документами в электронном виде и уменьшить бумажный документооборот. Налаживается такое взаимодействие и между государствами-членами ЕАЭС, добавил он. Мишустин также привел данные ООН, согласно которым такие решения помогут странам Азиатско-Тихоокеанского региона почти на четверть сократить торговые издержки. В этом процессе участвуют 11 стран, среди которых Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Таджикистан и Туркменистан. Важно обеспечить эффективное сотрудничество с ними, чтобы ускорить движение грузов и одновременно повысить контроль за трансграничными операциями, считает премьер.
https://ria.ru/20230417/atr-1865834119.html
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торговля, экономика, россия, атр, госдума рф, правительство рф
Торговля, Экономика, Россия, АТР, Госдума РФ, Правительство РФ
В Госдуму внесли проект для упрощения процедур торговли со странами АТР

Правительство внесло в Госдуму проект для упрощения процедур торговли со странами АТР

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о присоединении РФ к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ направлен на развитие трансграничной безбумажной торговли посредством создания условий для взаимного признания торговых документов и данных в электронной форме и обмена ими через границы, а также на повышение операционной совместимости национальных и субрегиональных систем "единого окна" для повышения эффективности и транспарентности внешнеторговых сделок.
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Рамочное соглашение позволяет странам-участницам взаимно признавать торговые документы и данные в цифровом формате, будь это экспорт товаров или импорт, либо транзит, что существенно повышает прозрачность внешнеторговых сделок и поддержит наших предпринимателей, которые работают на восточном направлении, пояснял ранее в пятницу на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.
При этом России, по его словам, важно обеспечить эффективное сотрудничество со странами, участвующими в рамочном соглашении об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в АТР, поскольку это позволит ускорить движение грузов и повысить контроль за трансграничными операциями.
Премьер-министр также сообщил, что Россия активно развивает это направление, чтобы у россиян была возможность работать с документами в электронном виде и уменьшить бумажный документооборот. Налаживается такое взаимодействие и между государствами-членами ЕАЭС, добавил он.
Мишустин также привел данные ООН, согласно которым такие решения помогут странам Азиатско-Тихоокеанского региона почти на четверть сократить торговые издержки. В этом процессе участвуют 11 стран, среди которых Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Таджикистан и Туркменистан. Важно обеспечить эффективное сотрудничество с ними, чтобы ускорить движение грузов и одновременно повысить контроль за трансграничными операциями, считает премьер.
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