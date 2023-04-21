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Арестованного за госизмену севастопольца заподозрили в подготовке теракта - РИА Новости, 21.04.2023
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10:52 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/terakt-1866827575.html
Арестованного за госизмену севастопольца заподозрили в подготовке теракта
Арестованного за госизмену севастопольца заподозрили в подготовке теракта - РИА Новости, 21.04.2023
Арестованного за госизмену севастопольца заподозрили в подготовке теракта
Севастополец, арестованный по уголовному делу о государственной измене, теперь подозревается и в подготовке теракта, сообщает в пятницу крымское управление ФСБ... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:52
2023-04-21T10:52
россия
происшествия
севастополь
украина
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Севастополец, арестованный по уголовному делу о государственной измене, теперь подозревается и в подготовке теракта, сообщает в пятницу крымское управление ФСБ РФ. Это один из двух жителей Севастополя, передававших, по данным российской спецслужбы, Службы безопасности Украины данные о военных объектах. Их арестовали в декабре прошлого года. "Выявлены новые факты преступной деятельности 47-летнего гражданина РФ, задержанного в декабре 2022 года и обвиняемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, севастополец также планировал совершить теракт, а именно поджог "одного из административных помещений города". "Подозреваемый приискал средства и орудия поджога, однако не успел довести преступный умысел до конца в связи с задержанием", - говорится в релизе. По факту нового эпизода возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту - статья предполагает от 10 до 15 лет колонии.
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россия, происшествия, севастополь, украина, фсб
Россия, Происшествия, Севастополь, Украина, ФСБ
Арестованного за госизмену севастопольца заподозрили в подготовке теракта

Севастопольца, арестованного по обвинению в госизмене, заподозрили в подготовке теракта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Севастополец, арестованный по уголовному делу о государственной измене, теперь подозревается и в подготовке теракта, сообщает в пятницу крымское управление ФСБ РФ.
Это один из двух жителей Севастополя, передававших, по данным российской спецслужбы, Службы безопасности Украины данные о военных объектах. Их арестовали в декабре прошлого года.
"Выявлены новые факты преступной деятельности 47-летнего гражданина РФ, задержанного в декабре 2022 года и обвиняемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, севастополец также планировал совершить теракт, а именно поджог "одного из административных помещений города".
"Подозреваемый приискал средства и орудия поджога, однако не успел довести преступный умысел до конца в связи с задержанием", - говорится в релизе.
По факту нового эпизода возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту - статья предполагает от 10 до 15 лет колонии.
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