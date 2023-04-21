https://ria.ru/20230421/terakt-1866827575.html

Арестованного за госизмену севастопольца заподозрили в подготовке теракта

Арестованного за госизмену севастопольца заподозрили в подготовке теракта - РИА Новости, 21.04.2023

Арестованного за госизмену севастопольца заподозрили в подготовке теракта

Севастополец, арестованный по уголовному делу о государственной измене, теперь подозревается и в подготовке теракта, сообщает в пятницу крымское управление ФСБ... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:52

2023-04-21T10:52

2023-04-21T10:52

россия

происшествия

севастополь

украина

фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Севастополец, арестованный по уголовному делу о государственной измене, теперь подозревается и в подготовке теракта, сообщает в пятницу крымское управление ФСБ РФ. Это один из двух жителей Севастополя, передававших, по данным российской спецслужбы, Службы безопасности Украины данные о военных объектах. Их арестовали в декабре прошлого года. "Выявлены новые факты преступной деятельности 47-летнего гражданина РФ, задержанного в декабре 2022 года и обвиняемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, севастополец также планировал совершить теракт, а именно поджог "одного из административных помещений города". "Подозреваемый приискал средства и орудия поджога, однако не успел довести преступный умысел до конца в связи с задержанием", - говорится в релизе. По факту нового эпизода возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту - статья предполагает от 10 до 15 лет колонии.

https://ria.ru/20230418/gosizmena-1866083534.html

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, севастополь, украина, фсб