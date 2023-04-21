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Танки Abrams для украинских военных прибудут в Германию в ближайшие недели - РИА Новости, 21.04.2023
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17:45 21.04.2023 (обновлено: 17:58 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/tanki-1866969855.html
Танки Abrams для украинских военных прибудут в Германию в ближайшие недели
Танки Abrams для украинских военных прибудут в Германию в ближайшие недели - РИА Новости, 21.04.2023
Танки Abrams для украинских военных прибудут в Германию в ближайшие недели
Американские танки Abrams для тренировки украинцев в ближайшие недели прибудут в Германию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:45
2023-04-21T17:58
в мире
германия
министерство обороны сша
украина
сша
пентагон
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Американские танки Abrams для тренировки украинцев в ближайшие недели прибудут в Германию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Танки M1 для тренировки украинцев прибудут в Германию в ближайшие недели", - сказал Остин журналистам.По его словам, страны-участницы контактной группы поддержки Украины уже доставили более 230 танков в последние месяцы, а также более 1,5 тысячи бронированных машин. Как сказал Остин, США ускорят сроки предоставления Украине своих M1 Abrams.
https://ria.ru/20230420/tanki-1866573932.html
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в мире, германия, министерство обороны сша, украина, сша, пентагон, ллойд остин
В мире, Германия, Министерство обороны США, Украина, США, Пентагон, Ллойд Остин
Танки Abrams для украинских военных прибудут в Германию в ближайшие недели

Пентагон: танки Abrams для тренировки украинских военных прибудут в ФРГ в ближайшие недели

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams
Американские танки Abrams - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Американские танки Abrams для тренировки украинцев в ближайшие недели прибудут в Германию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Танки M1 для тренировки украинцев прибудут в Германию в ближайшие недели", - сказал Остин журналистам.
По его словам, страны-участницы контактной группы поддержки Украины уже доставили более 230 танков в последние месяцы, а также более 1,5 тысячи бронированных машин. Как сказал Остин, США ускорят сроки предоставления Украине своих M1 Abrams.
Украинские военнослужащие проходят обучение на боевых танках Leopard 2 в Сарагосе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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В миреГерманияМинистерство обороны СШАУкраинаСШАПентагонЛлойд Остин
 
 
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