https://ria.ru/20230421/tanki-1866969855.html

Танки Abrams для украинских военных прибудут в Германию в ближайшие недели

Танки Abrams для украинских военных прибудут в Германию в ближайшие недели - РИА Новости, 21.04.2023

Танки Abrams для украинских военных прибудут в Германию в ближайшие недели

Американские танки Abrams для тренировки украинцев в ближайшие недели прибудут в Германию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:45

2023-04-21T17:45

2023-04-21T17:58

в мире

германия

министерство обороны сша

украина

сша

пентагон

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151759/32/1517593207_0:132:2400:1482_1920x0_80_0_0_6b96db14aad45f39bddcc54fe2adc72b.jpg

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Американские танки Abrams для тренировки украинцев в ближайшие недели прибудут в Германию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Танки M1 для тренировки украинцев прибудут в Германию в ближайшие недели", - сказал Остин журналистам.По его словам, страны-участницы контактной группы поддержки Украины уже доставили более 230 танков в последние месяцы, а также более 1,5 тысячи бронированных машин. Как сказал Остин, США ускорят сроки предоставления Украине своих M1 Abrams.

https://ria.ru/20230420/tanki-1866573932.html

германия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, министерство обороны сша, украина, сша, пентагон, ллойд остин