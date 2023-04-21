https://ria.ru/20230421/taksi-1866941838.html

"Яндекс" выкупил оставшуюся долю Uber в группе "Яндекс. Такси"

"Яндекс" выкупил оставшуюся долю Uber в группе "Яндекс. Такси" - РИА Новости, 21.04.2023

"Яндекс" выкупил оставшуюся долю Uber в группе "Яндекс. Такси"

"Яндекс" выкупил у Uber оставшуюся долю в группе компаний "Яндекс Такси" за 702,5 миллиона долларов, изменения никак не повлияют на работу сервисов для... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:21

2023-04-21T16:21

2023-04-21T17:05

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Яндекс" выкупил у Uber оставшуюся долю в группе компаний "Яндекс Такси" за 702,5 миллиона долларов, изменения никак не повлияют на работу сервисов для пользователей и партнеров, говорится в сообщении компании."Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний "Яндекс Такси". В результате сделки "Яндекс" станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Стороны получили одобрение регуляторов, общая сумма сделки составила 702,5 миллиона долларов", - говорится в релизе. Отмечается, что изменения никак не повлияют на работу сервисов для пользователей и партнёров."Этим приобретением "Яндекс" завершает консолидацию райдтех- и фудтех-направлений бизнеса компании. Ранее Яндекс выкупил у Uber доли в Яндекс Еде, Лавке, Доставке, а также в направлении беспилотных автомобилей и роверов", - отметили в компании.В конце февраля источник РИА Новости сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям одобрила сделку по выкупу "Яндексом" доли Uber в их совместном предприятии (СП) MLU B.V., владеющем "Яндекс Такси" и "Яндекс Драйвом", дисконт при сделке составляет не менее 50% по отношению к оценке стоимости активов. На тот момент доля Uber в СП составляла 29%.В конце декабря 2021 года "Яндекс" полностью закрыл сделку по выкупу доли Uber в "Яндекс Еде", "Лавке" и "Доставке", общая сумма составила 1 миллиард долларов.

https://ria.ru/20221125/taksi-1834229200.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

яндекс.такси, яндекс, uber, экономика, технологии