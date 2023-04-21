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В Таиланде предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 21.04.2023
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Туризм
 
12:43 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/tailand-1866868952.html
В Таиланде предупредили об аномальной жаре
В Таиланде предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 21.04.2023
В Таиланде предупредили об аномальной жаре
Метеорологическое управление Таиланда предупредило, что индексы жары в районе Бангна в Бангкоке, Лаем Чабанге в провинции Чонбури и на Пхукете завтра превысят... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:43
2023-04-21T12:43
туризм
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туризм
туристы
пхукет (остров)
таиланд
бангкок
куда можно лететь
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Метеорологическое управление Таиланда предупредило, что индексы жары в районе Бангна в Бангкоке, Лаем Чабанге в провинции Чонбури и на Пхукете завтра превысят 54 градуса, сообщает Thai PBS World.Издание уточняет, что этот индекс говорит о том, как погода ощущается человеческим телом, когда относительная влажность сочетается с температурой воздуха.В ведомстве отмечают, что длительное воздействие такой жары может привести к тепловому удару.При этом, сегодня, по данным метеослужб, на Пхукете температура воздуха – плюс 34 градуса, в Бангкоке – плюс 38.Как уточняет Tourdom.ru, российские туристы не испытывают особого дискомфорта на тайских курортах из-за погоды, хотя жалобы на жару есть. Но в соцсетях отмечают, что на Пхукете "дождей нет три недели, днем жарко, а по вечерам душно", "пот по спине течет после прогулки". "Все нормально, я не в претензии: 33 днем, 28–29 – вечером и ночью", – делятся другие туристы.
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новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд, бангкок, куда можно лететь, отдых на море
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В Таиланде предупредили об аномальной жаре

Метеорологическое управление Таиланда предупредило о сильной жаре в Бангкоке и на Пхукете

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Метеорологическое управление Таиланда предупредило, что индексы жары в районе Бангна в Бангкоке, Лаем Чабанге в провинции Чонбури и на Пхукете завтра превысят 54 градуса, сообщает Thai PBS World.
Издание уточняет, что этот индекс говорит о том, как погода ощущается человеческим телом, когда относительная влажность сочетается с температурой воздуха.
В ведомстве отмечают, что длительное воздействие такой жары может привести к тепловому удару.
При этом, сегодня, по данным метеослужб, на Пхукете температура воздуха – плюс 34 градуса, в Бангкоке – плюс 38.
Как уточняет Tourdom.ru, российские туристы не испытывают особого дискомфорта на тайских курортах из-за погоды, хотя жалобы на жару есть. Но в соцсетях отмечают, что на Пхукете "дождей нет три недели, днем жарко, а по вечерам душно", "пот по спине течет после прогулки". "Все нормально, я не в претензии: 33 днем, 28–29 – вечером и ночью", – делятся другие туристы.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыПхукет (остров)ТаиландБангкоккуда можно лететьОтдых на море
 
 
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