https://ria.ru/20230421/tailand-1866868952.html

В Таиланде предупредили об аномальной жаре

В Таиланде предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 21.04.2023

В Таиланде предупредили об аномальной жаре

Метеорологическое управление Таиланда предупредило, что индексы жары в районе Бангна в Бангкоке, Лаем Чабанге в провинции Чонбури и на Пхукете завтра превысят... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:43

2023-04-21T12:43

2023-04-21T12:43

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Метеорологическое управление Таиланда предупредило, что индексы жары в районе Бангна в Бангкоке, Лаем Чабанге в провинции Чонбури и на Пхукете завтра превысят 54 градуса, сообщает Thai PBS World.Издание уточняет, что этот индекс говорит о том, как погода ощущается человеческим телом, когда относительная влажность сочетается с температурой воздуха.В ведомстве отмечают, что длительное воздействие такой жары может привести к тепловому удару.При этом, сегодня, по данным метеослужб, на Пхукете температура воздуха – плюс 34 градуса, в Бангкоке – плюс 38.Как уточняет Tourdom.ru, российские туристы не испытывают особого дискомфорта на тайских курортах из-за погоды, хотя жалобы на жару есть. Но в соцсетях отмечают, что на Пхукете "дождей нет три недели, днем жарко, а по вечерам душно", "пот по спине течет после прогулки". "Все нормально, я не в претензии: 33 днем, 28–29 – вечером и ночью", – делятся другие туристы.

https://ria.ru/20230412/tailand-1864767242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд, бангкок, куда можно лететь, отдых на море