https://ria.ru/20230421/swift-1866893120.html

США решили снова подключить Россию к SWIFT. Экономисты в ступоре

США решили снова подключить Россию к SWIFT. Экономисты в ступоре - РИА Новости, 21.04.2023

США решили снова подключить Россию к SWIFT. Экономисты в ступоре

В попытке сохранить статус мирового финансового центра Вашингтон пошел на крайние меры — возвращение российских банков в систему SWIFT. Представители ООН... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:53

2023-04-21T14:53

2023-04-21T14:53

экономика

сша

россия

стефан дюжаррик

swift

оон

газпромбанк

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В попытке сохранить статус мирового финансового центра Вашингтон пошел на крайние меры — возвращение российских банков в систему SWIFT. Представители ООН заявляют о том, что это необходимо исключительно в интересах зерновой сделки. Однако партнеры США не поддерживают решение.Опрометчивый шагСанкционное давление и "отъем" денег у России больно ударили по статусу доллара. Все больше стран перестают рассматривать его в качестве надежного вложения и переходят на расчеты в собственных валютах, скупают золото и отказываются от гособлигаций Штатов. Так, вложения Египта снизились вдвое, Индонезии — в 1,9 раза, а Афганистана — в 3,5. Оказалось, что никто не хочет рисковать своими резервами.Многие страны расценили действия США как способ "законно воровать", поэтому американцы хотят исправить ситуацию, не навредив собственной репутации. Был выбран вариант с ООН. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик сообщил, что для выполнения зерновой сделки ведутся переговоры о повторном подключении российских банков к системе международных платежей. Он отметил, что организация не может давить на страны, вводившие ограничения, но исключение российских финансовых институтов сильно усложняет выполнение сделки. Поэтому ведутся активные переговоры с ответственными за SWIFT.Неожиданная реакцияСтраны Балтии и Польша болезненно отреагировали на решение из-за океана и тут же предложили отключить от системы "Газпромбанк" или на худой конец подумать о заморозке его активов. В случае успеха Западу придется пользоваться российской или китайской банковскими системами. Также предлагается запретить поставки российского СПГ, алюминия и закрыть доступ в порты для всех судов, перевозящих товары отечественных компаний. В довершение всего G7 выступает за прекращение любого импорта в Россию, руководствуясь принципом, высказанным ранее премьером Эстонии Каи Каллас: страдать должен каждый русский.Однако Вашингтон явно не готов жертвовать собственным благополучием и пойдет на снятие любых санкций, если это принесет выгоду. Как показал прошлый год, в Белом доме мало интересуются интересами Прибалтики и Европы в целом, так что с последствиями противостояния им придется справляться самим.

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, стефан дюжаррик, swift, оон, газпромбанк, санкции в отношении россии