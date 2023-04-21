https://ria.ru/20230421/swift-1866773279.html

Польша призывала ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT, пишут СМИ

Польша призывала ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2023

Польша призывала ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT, пишут СМИ

Польша и балтийские страны предлагают в рамках нового пакета мер против РФ отключить от SWIFT российский Газпромбанк или "как минимум" подумать от заморозке... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T00:58

2023-04-21T00:58

2023-04-21T01:03

россия

польша

балтия

владимир путин

swift

евросоюз

газпромбанк

технологии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Польша и балтийские страны предлагают в рамках нового пакета мер против РФ отключить от SWIFT российский Газпромбанк или "как минимум" подумать от заморозке активов банка, сообщает издание EuObserver со ссылкой на текст совместных предложений по санкциям со стороны этих стран. "Учитывая роль банка в схеме российского истеблишмента в присвоении государственных денег, а также использование Кремлем этого банка для продвижения политических интересов, отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность", - приводит издание текст совместного заявления стран. Отмечается, что если банк будет отключен от SWIFT, европейским странам придется переводить платежи за газ через альтернативные источники, а именно российскую или китайскую межбанковские системы передачи финансовой информации. При этом Польша и страны Балтии указывают, что, если отключение банка от SWIFT "неприемлемо", то "нужно как минимум рассмотреть вариант заморозки активов банка". Помимо этого, страны заявляют, что ЕС должен заморозить активы стольких российских банков и финучреждений, сколько возможно. Страны также предлагают ввести санкции на импорт газа из России, в том числе в сжиженном виде, призывают к эмбарго на российский алюминий и к закрытию доступа в порты ЕС для иностранных судов, которые перевозят груз для зарегистрированных в России компаний. Евросоюз с февраля 2022 года ввел 10 пакетов различных санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866771772.html

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россия, польша, балтия, владимир путин, swift, евросоюз, газпромбанк, технологии, в мире