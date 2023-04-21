https://ria.ru/20230421/svetikova-1866706040.html
"Была помолвка": Светикова раскрыла детали отношений с Харламовым
"Была помолвка": Светикова раскрыла детали отношений с Харламовым - РИА Новости, 21.04.2023
"Была помолвка": Светикова раскрыла детали отношений с Харламовым
Певица, актриса, а также участница "Фабрики звезд – 3" Светлана Светикова в интервью Яне Чуриковой рассказала об отношениях с юмористом Гариком Харламовым, с... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T04:54
2023-04-21T04:54
2023-04-21T04:54
шоубиз
"фабрика звезд"
гарик харламов (игорь)
кристина асмус
яна чурикова
квн
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Певица, актриса, а также участница "Фабрики звезд – 3" Светлана Светикова в интервью Яне Чуриковой рассказала об отношениях с юмористом Гариком Харламовым, с которым встречалась в начале 2000-х. По словам актрисы, у нее была помолвка с комиком. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Как отметила Светикова, отношения с Харламовым не сложились из-за ее родителей.Сейчас артистка более девяти лет счастлива в отношениях с акробатом Алексеем Полищуком. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана и Кристиана. Гарик Харламов был дважды женат. Его первой супругой стала менеджер Юлия Харламова, второй – актриса Кристина Асмус. В 2014 году у Харламова и Асмус родилась дочь Анастасия. Но спустя шесть лет знаменитости развелись. По данным СМИ, сейчас комик встречается с актрисой Катериной Ковальчук.
https://ria.ru/20230405/dikaprio-1863002784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"фабрика звезд", гарик харламов (игорь), кристина асмус, яна чурикова, квн, знаменитости, отношения
Шоубиз, "Фабрика звезд", Гарик Харламов (Игорь), Кристина Асмус, Яна Чурикова, КВН, Знаменитости, отношения
"Была помолвка": Светикова раскрыла детали отношений с Харламовым
Певица Светлана Светикова раскрыла детали отношений с комиком Гариком Харламовым
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Певица, актриса, а также участница "Фабрики звезд – 3" Светлана Светикова в интервью Яне Чуриковой рассказала
об отношениях с юмористом Гариком Харламовым, с которым встречалась в начале 2000-х.
«
"Мы снимались вместе с каком-то кино. Мне было лет 18. Мы с Гариком сначала близко подружились. Потом мы с семьей снимали квартиру и оказалось, что он живет на соседней улице. Я влюбилась в его характер, юмор и его чувство ко мне. Я даже выступала за их команду в КВН", – призналась исполнительница.
По словам актрисы, у нее была помолвка с комиком. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Как отметила Светикова, отношения с Харламовым не сложились из-за ее родителей.
«
"У нас даже помолвка была забавная. А потом случилась ситуация неприятная. Мне родители запретили с ним общаться. Я сбежала тогда из дома, с родителями был скандал. Я любила его, но ушла. Мы знали, что у нас нет будущего", – заключила певица.
Сейчас артистка более девяти лет счастлива в отношениях с акробатом Алексеем Полищуком. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана и Кристиана.
Гарик Харламов был дважды женат. Его первой супругой стала менеджер Юлия Харламова, второй – актриса Кристина Асмус.
В 2014 году у Харламова и Асмус родилась дочь Анастасия. Но спустя шесть лет знаменитости развелись. По данным СМИ, сейчас комик встречается с актрисой Катериной Ковальчук.
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