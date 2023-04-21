https://ria.ru/20230421/svetikova-1866706040.html

"Была помолвка": Светикова раскрыла детали отношений с Харламовым

"Была помолвка": Светикова раскрыла детали отношений с Харламовым - РИА Новости, 21.04.2023

"Была помолвка": Светикова раскрыла детали отношений с Харламовым

Певица, актриса, а также участница "Фабрики звезд – 3" Светлана Светикова в интервью Яне Чуриковой рассказала об отношениях с юмористом Гариком Харламовым, с... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T04:54

2023-04-21T04:54

2023-04-21T04:54

шоубиз

"фабрика звезд"

гарик харламов (игорь)

кристина асмус

яна чурикова

квн

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Певица, актриса, а также участница "Фабрики звезд – 3" Светлана Светикова в интервью Яне Чуриковой рассказала об отношениях с юмористом Гариком Харламовым, с которым встречалась в начале 2000-х. По словам актрисы, у нее была помолвка с комиком. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Как отметила Светикова, отношения с Харламовым не сложились из-за ее родителей.Сейчас артистка более девяти лет счастлива в отношениях с акробатом Алексеем Полищуком. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана и Кристиана. Гарик Харламов был дважды женат. Его первой супругой стала менеджер Юлия Харламова, второй – актриса Кристина Асмус. В 2014 году у Харламова и Асмус родилась дочь Анастасия. Но спустя шесть лет знаменитости развелись. По данным СМИ, сейчас комик встречается с актрисой Катериной Ковальчук.

https://ria.ru/20230405/dikaprio-1863002784.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"фабрика звезд", гарик харламов (игорь), кристина асмус, яна чурикова, квн, знаменитости, отношения