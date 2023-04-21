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В Севастополе несколько районов осталось без света - РИА Новости, 21.04.2023
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14:30 21.04.2023 (обновлено: 14:52 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/svet-1866905748.html
В Севастополе несколько районов осталось без света
В Севастополе несколько районов осталось без света - РИА Новости, 21.04.2023
В Севастополе несколько районов осталось без света
В Севастополе несколько районов осталось без света из-за сработавшей системы защиты, ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено, сообщил РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:30
2023-04-21T14:52
севастополь
электричество
происшествия
республика крым
россия
михаил развожаев
гагаринский район
ленинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. В Севастополе несколько районов осталось без света из-за сработавшей системы защиты, ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале."В магистральных электрических сетях высокого класса напряжения сработала защита АОН (Автоматическое отключение нагрузки). В результате чего без электрической энергии остались следующие районы Севастополя: Гагаринский район, Ленинский район, частично Нахимовский район, частично Балаклавский район", - написал Развожаев.По его словам, энергетики уже занимаются восстановлением подачи электроснабжения потребителям."Ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230418/elektrichestvo-1866176663.html
севастополь
республика крым
россия
гагаринский район
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севастополь, электричество, происшествия, республика крым, россия, михаил развожаев, гагаринский район, ленинский район
Севастополь, Электричество, Происшествия, Республика Крым, Россия, Михаил Развожаев, Гагаринский район, Ленинский район
В Севастополе несколько районов осталось без света

В Севастополе несколько районов осталось без света из-за сработавшей системы защиты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь из окна самолета
Вид на Севастополь из окна самолета - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на Севастополь из окна самолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. В Севастополе несколько районов осталось без света из-за сработавшей системы защиты, ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
"В магистральных электрических сетях высокого класса напряжения сработала защита АОН (Автоматическое отключение нагрузки). В результате чего без электрической энергии остались следующие районы Севастополя: Гагаринский район, Ленинский район, частично Нахимовский район, частично Балаклавский район", - написал Развожаев.
По его словам, энергетики уже занимаются восстановлением подачи электроснабжения потребителям.
"Ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено", - подчеркнул губернатор.
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СевастопольЭлектричествоПроисшествияРеспублика КрымРоссияМихаил РазвожаевГагаринский районЛенинский район
 
 
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