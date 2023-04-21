https://ria.ru/20230421/sudno-1866817269.html

Спасатели обнаружили тела двух моряков с загоревшегося судна "Калтан"

Спасатели обнаружили тела двух моряков с загоревшегося судна "Калтан" - РИА Новости, 21.04.2023

Спасатели обнаружили тела двух моряков с загоревшегося судна "Калтан"

Спасатели Южной Кореи нашли тела двух из четырех пропавших моряков с ранее загоревшегося российского судна "Калтан", после того как оно было отбуксировано в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:06

2023-04-21T10:06

2023-04-21T10:22

в мире

южная корея

ульсан

пусан

россия

пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи

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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Спасатели Южной Кореи нашли тела двух из четырех пропавших моряков с ранее загоревшегося российского судна "Калтан", после того как оно было отбуксировано в порт Ульсана, передает агентство Ренхап.У южнокорейского Ульсана загорелось российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". По данным генконсульства, эвакуирован 21 член экипажа из 25, все они граждане РФ. Сообщалось, что двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа "Калтана" уже доставлены на берег, еще двое помогали искать четверых пропавших в ходе ЧП товарищей.Как сообщает агентство, судно было отбуксировано в порт Ульсана, но пожар на нем продолжался и по состоянию на 15.00 (09.00 мск) возгорание все еще тушили. После того, как "Калтан" привезли в Ульсан, на самом судне спасатели смогли обнаружить тела двух из четырех пропавших моряков. Судьба еще двух человек пока неизвестна.Изначально судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но не вышло, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты: 21 человек, в том числе капитан, спустились. Старший помощник и еще три члена экипажа остались на борту, предположительно, для борьбы с пожаром.Для помощи российскому судну были также мобилизованы береговая охрана и пожарные, всего 12 катеров и один вертолет, а также находившиеся вблизи места инцидента другие рыбацкие лодки.Южнокорейская армия также получила от береговой охраны сообщение о горящем рыболовецком судне России и направила на место происшествия находившийся поблизости спасательный корабль, эсминец типа "Король Сечжон Великий", а также скоростной катер, который дежурил в Пусане. Также был отправлен военный самолет, который выпустил в воздух 42 осветительных ракеты.

https://ria.ru/20230421/sudno-1866811614.html

https://ria.ru/20230309/sudno-1856667730.html

южная корея

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, ульсан, пусан, россия, пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи