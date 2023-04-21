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Генконсульство в Пусане контактирует с властями по поводу судна "Катлан" - РИА Новости, 21.04.2023
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09:43 21.04.2023 (обновлено: 09:56 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sudno-1866811614.html
Генконсульство в Пусане контактирует с властями по поводу судна "Катлан"
Генконсульство в Пусане контактирует с властями по поводу судна "Катлан" - РИА Новости, 21.04.2023
Генконсульство в Пусане контактирует с властями по поводу судна "Катлан"
Генеральное консульство РФ в Пусане в Южной Корее контактирует с местными властями по поводу инцидента с пожаром на российском судне "Калтан" в море недалеко от РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:43
2023-04-21T09:56
в мире
южная корея
пусан
россия
пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи
дальневосточная транспортная прокуратура
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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Пусане в Южной Корее контактирует с местными властями по поводу инцидента с пожаром на российском судне "Калтан" в море недалеко от порта Ульсан, заявили РИА Новости в ведомстве.У южнокорейского Ульсана горит российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, эвакуирован 21 член экипажа из 25. Сообщалось, что пожар почти потушен. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа "Калтана", уже доставлены на берег, еще двое помогают искать четверых пропавших в ходе ЧП товарищей."Генеральное консульство находится в постоянном контакте с местными властями", - подтвердили РИА Новости в ведомстве.В консульстве добавили, что пока не располагают точной информацией о том, потушен ли полностью пожар на судне. Судьба четырех пропавших моряков также на данный момент остается неизвестной.Изначально судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но не вышло, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты: 21 человек, в том числе капитан, спустились. Старший помощник и еще три члена экипажа остались на борту, предположительно, для борьбы с пожаром.Для помощи российскому судну были также мобилизованы береговая охрана и пожарные, всего 12 катеров и один вертолет, а также находившиеся вблизи места инцидента другие рыбацкие лодки.Южнокорейская армия также получила от береговой охраны сообщение о горящем рыболовецком судне России и направила на место происшествия находившийся поблизости спасательный корабль, эсминец типа "Король Сечжон Великий", а также скоростной катер, который дежурил в Пусане. Также был отправлен военный самолет, который выпустил в воздух 42 осветительных ракеты.
https://ria.ru/20230421/kaltan-1866785932.html
https://ria.ru/20230309/sudno-1856667730.html
южная корея
пусан
россия
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в мире, южная корея, пусан, россия, пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи, дальневосточная транспортная прокуратура
В мире, Южная Корея, Пусан, Россия, Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной Кореи, Дальневосточная транспортная прокуратура
Генконсульство в Пусане контактирует с властями по поводу судна "Катлан"

Генконсульство России в Пусане контактирует с местными властями по поводу судна "Катлан"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Пусане в Южной Корее контактирует с местными властями по поводу инцидента с пожаром на российском судне "Калтан" в море недалеко от порта Ульсан, заявили РИА Новости в ведомстве.
У южнокорейского Ульсана горит российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, эвакуирован 21 член экипажа из 25. Сообщалось, что пожар почти потушен. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа "Калтана", уже доставлены на берег, еще двое помогают искать четверых пропавших в ходе ЧП товарищей.
Южнокорейский порт Ульсан - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
С горящего судна "Калтан" доставили на берег девятнадцать моряков
Вчера, 06:29
"Генеральное консульство находится в постоянном контакте с местными властями", - подтвердили РИА Новости в ведомстве.
В консульстве добавили, что пока не располагают точной информацией о том, потушен ли полностью пожар на судне. Судьба четырех пропавших моряков также на данный момент остается неизвестной.
Изначально судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но не вышло, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты: 21 человек, в том числе капитан, спустились. Старший помощник и еще три члена экипажа остались на борту, предположительно, для борьбы с пожаром.
Для помощи российскому судну были также мобилизованы береговая охрана и пожарные, всего 12 катеров и один вертолет, а также находившиеся вблизи места инцидента другие рыбацкие лодки.
Южнокорейская армия также получила от береговой охраны сообщение о горящем рыболовецком судне России и направила на место происшествия находившийся поблизости спасательный корабль, эсминец типа "Король Сечжон Великий", а также скоростной катер, который дежурил в Пусане. Также был отправлен военный самолет, который выпустил в воздух 42 осветительных ракеты.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
При пожаре на российском судне в Стамбуле никто не пострадал
9 марта, 08:42
 
В миреЮжная КореяПусанРоссияПожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной КореиДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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