https://ria.ru/20230421/sudno-1866811614.html

Генконсульство в Пусане контактирует с властями по поводу судна "Катлан"

Генконсульство в Пусане контактирует с властями по поводу судна "Катлан" - РИА Новости, 21.04.2023

Генконсульство в Пусане контактирует с властями по поводу судна "Катлан"

Генеральное консульство РФ в Пусане в Южной Корее контактирует с местными властями по поводу инцидента с пожаром на российском судне "Калтан" в море недалеко от РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:43

2023-04-21T09:43

2023-04-21T09:56

в мире

южная корея

пусан

россия

пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи

дальневосточная транспортная прокуратура

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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Пусане в Южной Корее контактирует с местными властями по поводу инцидента с пожаром на российском судне "Калтан" в море недалеко от порта Ульсан, заявили РИА Новости в ведомстве.У южнокорейского Ульсана горит российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, эвакуирован 21 член экипажа из 25. Сообщалось, что пожар почти потушен. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа "Калтана", уже доставлены на берег, еще двое помогают искать четверых пропавших в ходе ЧП товарищей."Генеральное консульство находится в постоянном контакте с местными властями", - подтвердили РИА Новости в ведомстве.В консульстве добавили, что пока не располагают точной информацией о том, потушен ли полностью пожар на судне. Судьба четырех пропавших моряков также на данный момент остается неизвестной.Изначально судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но не вышло, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты: 21 человек, в том числе капитан, спустились. Старший помощник и еще три члена экипажа остались на борту, предположительно, для борьбы с пожаром.Для помощи российскому судну были также мобилизованы береговая охрана и пожарные, всего 12 катеров и один вертолет, а также находившиеся вблизи места инцидента другие рыбацкие лодки.Южнокорейская армия также получила от береговой охраны сообщение о горящем рыболовецком судне России и направила на место происшествия находившийся поблизости спасательный корабль, эсминец типа "Король Сечжон Великий", а также скоростной катер, который дежурил в Пусане. Также был отправлен военный самолет, который выпустил в воздух 42 осветительных ракеты.

https://ria.ru/20230421/kaltan-1866785932.html

https://ria.ru/20230309/sudno-1856667730.html

южная корея

пусан

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, пусан, россия, пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи, дальневосточная транспортная прокуратура