https://ria.ru/20230421/sudno-1866810324.html

Загоревшееся в Южной Корее российское судно отбуксировали в порт Ульсана

Загоревшееся в Южной Корее российское судно отбуксировали в порт Ульсана - РИА Новости, 21.04.2023

Загоревшееся в Южной Корее российское судно отбуксировали в порт Ульсана

Загоревшееся в Южной Корее судно РФ "Калтан" уже отбуксировано в порт Ульсана, подтвердили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ в Пусане. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:40

2023-04-21T09:40

2023-04-21T09:55

ульсан

южная корея

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи

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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Загоревшееся в Южной Корее судно РФ "Калтан" уже отбуксировано в порт Ульсана, подтвердили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ в Пусане.Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий пострадавший "Калтан" должны были отбуксировать в порт Ульсана примерно к 13.00 (07.00 мск)."По имеющейся у генерального консульства информации, судно уже в порту Ульсана", - сообщили РИА Новости в ведомстве.У южнокорейского Ульсана загорелось российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". По данным генконсульства, эвакуирован 21 член экипажа из 25, все они граждане РФ. Сообщалось, что пожар почти потушен. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа "Калтана", уже доставлены на берег, еще двое помогают искать четверых пропавших в ходе ЧП товарищей.Сообщалось, что изначально судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но не вышло, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты: 21 человек, в том числе капитан, спустились. Старший помощник и еще три члена экипажа остались на борту, предположительно, для борьбы с пожаром.Для помощи российскому судну были также мобилизованы береговая охрана и пожарные, всего 12 катеров и один вертолет, а также находившиеся вблизи места инцидента другие рыбацкие лодки.Южнокорейская армия также получила от береговой охраны сообщение о горящем рыболовецком судне России и направила на место происшествия находившийся поблизости спасательный корабль, эсминец типа "Король Сечжон Великий", а также скоростной катер, который дежурил в Пусане. Также был отправлен военный самолет, который выпустил в воздух 42 осветительных ракеты.

https://ria.ru/20230421/sudno-1866811614.html

https://ria.ru/20230309/sudno-1856667730.html

ульсан

южная корея

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ульсан, южная корея, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи