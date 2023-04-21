https://ria.ru/20230421/sudno-1866780102.html

У берегов Южной Кореи тушат российское судно "Калтан"

У берегов Южной Кореи тушат российское судно "Калтан" - РИА Новости, 21.04.2023

У берегов Южной Кореи тушат российское судно "Калтан"

Загоревшееся у южнокорейского Ульсана российское судно - "Калтан" из Владивостока, еще идет тушение пожара, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T03:33

2023-04-21T03:33

2023-04-21T05:53

южная корея

ульсан

владивосток

в мире

пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Загоревшееся у южнокорейского Ульсана российское судно - "Калтан" из Владивостока, еще идет тушение пожара, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.По его словам, в настоящее время продолжаются спасательная операция и ликвидация пожара. По предварительным данным, эвакуирован 21 член экипажа.Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи сообщило, что рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести, само судно - российское, все члены экипажа - россияне. Причины ЧП и название судна не упоминались. Отмечалось, что спасен 21 человек.

https://ria.ru/20230330/filippiny-1861733495.html

южная корея

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южная корея, ульсан, владивосток, в мире, пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи