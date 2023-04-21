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У берегов Южной Кореи тушат российское судно "Калтан"
У берегов Южной Кореи тушат российское судно "Калтан" - РИА Новости, 21.04.2023
У берегов Южной Кореи тушат российское судно "Калтан"
Загоревшееся у южнокорейского Ульсана российское судно - "Калтан" из Владивостока, еще идет тушение пожара, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T03:33
2023-04-21T03:33
2023-04-21T05:53
южная корея
ульсан
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пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Загоревшееся у южнокорейского Ульсана российское судно - "Калтан" из Владивостока, еще идет тушение пожара, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.По его словам, в настоящее время продолжаются спасательная операция и ликвидация пожара. По предварительным данным, эвакуирован 21 член экипажа.Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи сообщило, что рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести, само судно - российское, все члены экипажа - россияне. Причины ЧП и название судна не упоминались. Отмечалось, что спасен 21 человек.
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южная корея, ульсан, владивосток, в мире, пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи
Южная Корея, Ульсан, Владивосток, В мире, Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной Кореи
У берегов Южной Кореи тушат российское судно "Калтан"
У берегов Южной Кореи тушат российское судно из Владивостока "Калтан"
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Загоревшееся у южнокорейского Ульсана российское судно - "Калтан" из Владивостока, еще идет тушение пожара, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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"Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры проводят проверку по факту возгорания 21 апреля на судне "Калтан", порт приписки - Владивосток, судовладелец – ООО "Дальрыбпром", находящегося в 30 милях от морского порта Пусан", - сказал собеседник.
По его словам, в настоящее время продолжаются спасательная операция и ликвидация пожара. По предварительным данным, эвакуирован 21 член экипажа.
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"В ходе проверки прокуроры дадут оценку соблюдению ответственными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о безопасности мореплавания", - добавил собеседник агентства.
Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи сообщило, что рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести, само судно - российское, все члены экипажа - россияне. Причины ЧП и название судна не упоминались. Отмечалось, что спасен 21 человек.
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