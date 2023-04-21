В первый день праздника Ид аль-Фитр в Судане погибли около 60 человек
В первый день праздника Ид аль-Фитр в Судане погибли 59 человек, более 200 ранены
© AFP 2023Люди спасаются от уличных боев между силами двух соперничающих суданских генералов в кузове грузовика
Люди спасаются от уличных боев между силами двух соперничающих суданских генералов в кузове грузовика
ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Около 60 человек погибли, более 200 получили ранения в первый день мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, который отмечается в Судане в пятницу, сообщил телеканалу Asharq министр здравоохранения Судана Хейсам Мухаммед Ибрагим.
"Вооруженные столкновения в настоящее время идут в четырех провинциях Судана, больше всего в Хартуме. Сильнее всего больницы пострадали в Хартуме, в других провинциях ситуация более спокойная. В первый день праздника были убиты 59 человек и более 200 раненых", - сказал он.
Всего, по данным минздрава, за почти неделю конфликта были ранены 3,5 тысячи человек.
При этом он отметил, что большинство пациентов удалось перевезти из Хартума в больницы в более безопасных местах.
По словам главы минздрава, система здравоохранения в Судане находится в катастрофическом положении, 43 из 130 больниц Хартума полностью разрушены, стратегический запас медикаментов на юге региона Дарфур на западе страны сгорел.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения.