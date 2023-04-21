Рейтинг@Mail.ru
В первый день праздника Ид аль-Фитр в Судане погибли около 60 человек - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 21.04.2023 (обновлено: 20:53 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sudan-1867007949.html
В первый день праздника Ид аль-Фитр в Судане погибли около 60 человек
В первый день праздника Ид аль-Фитр в Судане погибли около 60 человек - РИА Новости, 21.04.2023
В первый день праздника Ид аль-Фитр в Судане погибли около 60 человек
Около 60 человек погибли, более 200 получили ранения в первый день мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, который отмечается в Судане в пятницу,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T20:42
2023-04-21T20:53
в мире
судан
хартум (город)
дарфур
маргарет харрис
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867009698_632:216:2998:1547_1920x0_80_0_0_57871f26c1a311461abed94a86b959e8.jpg
ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Около 60 человек погибли, более 200 получили ранения в первый день мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, который отмечается в Судане в пятницу, сообщил телеканалу Asharq министр здравоохранения Судана Хейсам Мухаммед Ибрагим. "Вооруженные столкновения в настоящее время идут в четырех провинциях Судана, больше всего в Хартуме. Сильнее всего больницы пострадали в Хартуме, в других провинциях ситуация более спокойная. В первый день праздника были убиты 59 человек и более 200 раненых", - сказал он. Всего, по данным минздрава, за почти неделю конфликта были ранены 3,5 тысячи человек. При этом он отметил, что большинство пациентов удалось перевезти из Хартума в больницы в более безопасных местах. По словам главы минздрава, система здравоохранения в Судане находится в катастрофическом положении, 43 из 130 больниц Хартума полностью разрушены, стратегический запас медикаментов на юге региона Дарфур на западе страны сгорел. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866652932.html
https://ria.ru/20230420/sudan-1866589441.html
судан
хартум (город)
дарфур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867009698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcab476408dee3b15b3737c85368e583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, хартум (город), дарфур, маргарет харрис, оон
В мире, Судан, Хартум (город), Дарфур, Маргарет Харрис, ООН
В первый день праздника Ид аль-Фитр в Судане погибли около 60 человек

В первый день праздника Ид аль-Фитр в Судане погибли 59 человек, более 200 ранены

© AFP 2023Люди спасаются от уличных боев между силами двух соперничающих суданских генералов в кузове грузовика
Люди спасаются от уличных боев между силами двух соперничающих суданских генералов в кузове грузовика - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023
Люди спасаются от уличных боев между силами двух соперничающих суданских генералов в кузове грузовика
Читать ria.ru в
ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Около 60 человек погибли, более 200 получили ранения в первый день мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, который отмечается в Судане в пятницу, сообщил телеканалу Asharq министр здравоохранения Судана Хейсам Мухаммед Ибрагим.
"Вооруженные столкновения в настоящее время идут в четырех провинциях Судана, больше всего в Хартуме. Сильнее всего больницы пострадали в Хартуме, в других провинциях ситуация более спокойная. В первый день праздника были убиты 59 человек и более 200 раненых", - сказал он.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Посол Судана в Москве заявил, что в стране нет двоевластия
20 апреля, 15:49
Всего, по данным минздрава, за почти неделю конфликта были ранены 3,5 тысячи человек.
При этом он отметил, что большинство пациентов удалось перевезти из Хартума в больницы в более безопасных местах.
По словам главы минздрава, система здравоохранения в Судане находится в катастрофическом положении, 43 из 130 больниц Хартума полностью разрушены, стратегический запас медикаментов на юге региона Дарфур на западе страны сгорел.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В МИД Белоруссии заявили о десяти находящихся в Хартуме согражданах
20 апреля, 13:00
 
В миреСуданХартум (город)ДарфурМаргарет ХаррисООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала