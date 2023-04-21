https://ria.ru/20230421/sudan-1867007949.html

В первый день праздника Ид аль-Фитр в Судане погибли около 60 человек

В первый день праздника Ид аль-Фитр в Судане погибли около 60 человек - РИА Новости, 21.04.2023

В первый день праздника Ид аль-Фитр в Судане погибли около 60 человек

Около 60 человек погибли, более 200 получили ранения в первый день мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, который отмечается в Судане в пятницу,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T20:42

2023-04-21T20:42

2023-04-21T20:53

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ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Около 60 человек погибли, более 200 получили ранения в первый день мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, который отмечается в Судане в пятницу, сообщил телеканалу Asharq министр здравоохранения Судана Хейсам Мухаммед Ибрагим. "Вооруженные столкновения в настоящее время идут в четырех провинциях Судана, больше всего в Хартуме. Сильнее всего больницы пострадали в Хартуме, в других провинциях ситуация более спокойная. В первый день праздника были убиты 59 человек и более 200 раненых", - сказал он. Всего, по данным минздрава, за почти неделю конфликта были ранены 3,5 тысячи человек. При этом он отметил, что большинство пациентов удалось перевезти из Хартума в больницы в более безопасных местах. По словам главы минздрава, система здравоохранения в Судане находится в катастрофическом положении, 43 из 130 больниц Хартума полностью разрушены, стратегический запас медикаментов на юге региона Дарфур на западе страны сгорел. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866652932.html

https://ria.ru/20230420/sudan-1866589441.html

судан

хартум (город)

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в мире, судан, хартум (город), дарфур, маргарет харрис, оон