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Кения предложила организовать у себя процесс по перемирию ВС Судана и СБР - РИА Новости, 21.04.2023
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20:12 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/sudan-1867002621.html
Кения предложила организовать у себя процесс по перемирию ВС Судана и СБР
Кения предложила организовать у себя процесс по перемирию ВС Судана и СБР - РИА Новости, 21.04.2023
Кения предложила организовать у себя процесс по перемирию ВС Судана и СБР
Кения предлагает организовать в стране процесс для перемирия между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР), следует из заявления... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T20:12
2023-04-21T20:12
в мире
судан
кения
столкновения в хартуме
мухаммед дагло
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кения предлагает организовать в стране процесс для перемирия между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР), следует из заявления президента Кении Уильяма Руто. "Соответственно, для поддержки дальнейшего прогресса в мирном урегулировании конфликта в Судане, Кения предлагает организовать у себя процесс перемирия между сторонами соглашения. Мы делаем это предложение в духе братства, мира и солидарности, как приемлемая нейтральная площадка, а также как заинтересованная сторона, хорошо знакомая с проблемами, стоящими перед нашим регионом", - говорится в заявлении Руто, опубликованное представителем офиса президента Кении Хусейном Мохамедом в Twitter. В пятницу утром очевидцы сообщили РИА Новости, что столкновения между вооруженными силами Судана и СБР проходят в пятницу в первый день мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр в районе примыкающей к аэропорту Хартума улицы Аль-Матар, несмотря на объявленное СБР перемирие. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По словам министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.
https://ria.ru/20230421/zachistka-1866929310.html
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в мире, судан, кения, столкновения в хартуме, мухаммед дагло
В мире, Судан, Кения, Столкновения в Хартуме, Мухаммед Дагло
Кения предложила организовать у себя процесс по перемирию ВС Судана и СБР

Кения предлагает организовать в стране процесс для перемирия сторон конфликта в Судане

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кения предлагает организовать в стране процесс для перемирия между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР), следует из заявления президента Кении Уильяма Руто.
"Соответственно, для поддержки дальнейшего прогресса в мирном урегулировании конфликта в Судане, Кения предлагает организовать у себя процесс перемирия между сторонами соглашения. Мы делаем это предложение в духе братства, мира и солидарности, как приемлемая нейтральная площадка, а также как заинтересованная сторона, хорошо знакомая с проблемами, стоящими перед нашим регионом", - говорится в заявлении Руто, опубликованное представителем офиса президента Кении Хусейном Мохамедом в Twitter.
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В пятницу утром очевидцы сообщили РИА Новости, что столкновения между вооруженными силами Судана и СБР проходят в пятницу в первый день мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр в районе примыкающей к аэропорту Хартума улицы Аль-Матар, несмотря на объявленное СБР перемирие.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По словам министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.
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В миреСуданКенияСтолкновения в ХартумеМухаммед Дагло
 
 
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