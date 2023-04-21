https://ria.ru/20230421/sudan-1866989793.html
Силы быстрого реагирования Судана разместили подкрепления в Омдурмане
Силы быстрого реагирования Судана разместили подкрепления в Омдурмане - РИА Новости, 21.04.2023
Силы быстрого реагирования Судана разместили подкрепления в Омдурмане
Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) разместили крупные подкрепления на западе Омдурмана (город-спутник суданской столицы... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:06
2023-04-21T19:06
2023-04-21T19:21
в мире
судан
хартум (город)
мухаммед дагло
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 21 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) разместили крупные подкрепления на западе Омдурмана (город-спутник суданской столицы Хартума), сообщили РИА Новости очевидцы. Очевидцы выразили обеспокоенность тем, что возобновление вооруженных столкновений в этих районах может повлиять на их безопасность. В пятницу утром очевидцы сообщили РИА Новости, что столкновения между вооруженными силами Судана и СБР проходят в пятницу в первый день мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр в районе примыкающей к аэропорту Хартума улицы Аль-Матар, несмотря на объявленное СБР перемирие. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По словам министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.
https://ria.ru/20230417/dipmissii-1865823884.html
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в мире, судан, хартум (город), мухаммед дагло, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Мухаммед Дагло, Столкновения в Хартуме
Силы быстрого реагирования Судана разместили подкрепления в Омдурмане
Силы быстрого реагирования Судана разместили крупные подкрепления в Омдурмане