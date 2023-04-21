https://ria.ru/20230421/sudan-1866854952.html

Число погибших в столкновениях в Судане возросло до 413 человек

Число погибших в столкновениях в Судане возросло до 413 человек - РИА Новости, 21.04.2023

Число погибших в столкновениях в Судане возросло до 413 человек

Число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадали свыше трех с половиной тысяч, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:56

2023-04-21T11:56

2023-04-21T19:21

в мире

судан

воз

маргарет харрис

мухаммед дагло

абдель фаттах ас-сиси

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866925110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cd8707889ecfbb47ceb8b9ffa8f2c21.jpg

ЖЕНЕВА, 21 апр — РИА Новости. Число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадали свыше трех с половиной тысяч, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве."К сожалению, число жертв боевых действий в Судане, по данным ВОЗ, возросло. На сегодняшний день 413 человек погибли и 3551 получил ранения", — сказала она.Бои между суданскими силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля, после того как СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны. При этом в спецназе обвиняют военных в нападении на их базу, а в армии утверждают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, в войсках опровергают заявления о том, что СБР взяли под контроль президентский дворец и международный аэропорт в Хартуме.Обе стороны 18 и 19 апреля заявляли о перемирии, однако в Хартуме и его городах-спутниках все равно раздавалась стрельба. С сегодняшнего утра перемирие объявили на 72 часа, но очевидцы сообщают о столкновениях в районе столичного аэропорта.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html

https://ria.ru/20230420/sudan-1866646359.html

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, судан, воз, маргарет харрис, мухаммед дагло, абдель фаттах ас-сиси, столкновения в хартуме