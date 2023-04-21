https://ria.ru/20230421/sudan-1866854952.html
Число погибших в столкновениях в Судане возросло до 413 человек
Число погибших в столкновениях в Судане возросло до 413 человек - РИА Новости, 21.04.2023
Число погибших в столкновениях в Судане возросло до 413 человек
Число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадали свыше трех с половиной тысяч, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:56
2023-04-21T11:56
2023-04-21T19:21
в мире
судан
воз
маргарет харрис
мухаммед дагло
абдель фаттах ас-сиси
столкновения в хартуме
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ЖЕНЕВА, 21 апр — РИА Новости. Число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадали свыше трех с половиной тысяч, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве."К сожалению, число жертв боевых действий в Судане, по данным ВОЗ, возросло. На сегодняшний день 413 человек погибли и 3551 получил ранения", — сказала она.Бои между суданскими силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля, после того как СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны. При этом в спецназе обвиняют военных в нападении на их базу, а в армии утверждают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, в войсках опровергают заявления о том, что СБР взяли под контроль президентский дворец и международный аэропорт в Хартуме.Обе стороны 18 и 19 апреля заявляли о перемирии, однако в Хартуме и его городах-спутниках все равно раздавалась стрельба. С сегодняшнего утра перемирие объявили на 72 часа, но очевидцы сообщают о столкновениях в районе столичного аэропорта.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html
https://ria.ru/20230420/sudan-1866646359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, воз, маргарет харрис, мухаммед дагло, абдель фаттах ас-сиси, столкновения в хартуме
В мире, Судан, ВОЗ, Маргарет Харрис, Мухаммед Дагло, Абдель Фаттах ас-Сиси, Столкновения в Хартуме
Число погибших в столкновениях в Судане возросло до 413 человек
ВОЗ: число погибших в вооруженных столкновениях в Судане возросло до 413 человек