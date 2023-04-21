https://ria.ru/20230421/sudan-1866785580.html

СБР Судана согласны на 72-часовое прекращение огня, сообщили СМИ

СБР Судана согласны на 72-часовое прекращение огня, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2023

СБР Судана согласны на 72-часовое прекращение огня, сообщили СМИ

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что согласны на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях с 6 утра пятницы по местному времени (7 утра... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T06:08

2023-04-21T06:08

2023-04-21T19:10

в мире

судан

мухаммед дагло

энтони блинкен

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что согласны на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях с 6 утра пятницы по местному времени (7 утра пятницы мск), передает агентство Reuters. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главкомом ВС Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил СБР Мухаммедом Дагло, призвав стороны к общенациональному прекращению огня не менее чем до 23 апреля "Перемирие совпадает с благословенным Ид аль-Фитром... чтобы открыть гуманитарные коридоры и эвакуировать граждан и дать им возможность встретиться со своими семьями", - цитирует агентство текст заявления. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки. В четверг стороны, в отличие от предыдущих двух дней, не заявляли о перемирии. По словам министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.

https://ria.ru/20230421/milli-1866774430.html

https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html

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в мире, судан, мухаммед дагло, энтони блинкен, столкновения в хартуме