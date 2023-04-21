https://ria.ru/20230421/sud-1866994556.html

Слушание по делу американца Тейшейры назначили на 27 апреля

Слушание по делу американца Тейшейры назначили на 27 апреля - РИА Новости, 21.04.2023

Слушание по делу американца Тейшейры назначили на 27 апреля

Заседание по вопросу о мере пресечения для американца Джека Тейшейры, обвиняемого в хранении и передаче секретной информации, назначено на 27 апреля, следует из РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:32

2023-04-21T19:32

2023-04-21T19:54

утечка материалов пентагона

в мире

сша

украина

россия

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865425858_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_38cef3556cc70410fb9ffc27149ff05b.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 21 апр - РИА Новости. Заседание по вопросу о мере пресечения для американца Джека Тейшейры, обвиняемого в хранении и передаче секретной информации, назначено на 27 апреля, следует из решения, опубликованного в электронной базе юридических документов США."Слушание по вопросу о мере пресечения назначено на 27 апреля на 13.00", - говорится в документе суда.Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса. Ему вменяют два обвинения: "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" (по которому ему грозит до 10 лет заключения) и "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" (за которое его могут лишить свободы на срок до пяти лет).Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.По данным Washington Post, американский военнослужащий Джек Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

утечка материалов пентагона, в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, нато