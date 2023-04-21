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Слушание по делу американца Тейшейры назначили на 27 апреля - РИА Новости, 21.04.2023
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19:32 21.04.2023 (обновлено: 19:54 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sud-1866994556.html
Слушание по делу американца Тейшейры назначили на 27 апреля
Слушание по делу американца Тейшейры назначили на 27 апреля - РИА Новости, 21.04.2023
Слушание по делу американца Тейшейры назначили на 27 апреля
Заседание по вопросу о мере пресечения для американца Джека Тейшейры, обвиняемого в хранении и передаче секретной информации, назначено на 27 апреля, следует из РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:32
2023-04-21T19:54
утечка материалов пентагона
в мире
сша
украина
россия
дмитрий песков
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НЬЮ-ЙОРК, 21 апр - РИА Новости. Заседание по вопросу о мере пресечения для американца Джека Тейшейры, обвиняемого в хранении и передаче секретной информации, назначено на 27 апреля, следует из решения, опубликованного в электронной базе юридических документов США."Слушание по вопросу о мере пресечения назначено на 27 апреля на 13.00", - говорится в документе суда.Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса. Ему вменяют два обвинения: "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" (по которому ему грозит до 10 лет заключения) и "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" (за которое его могут лишить свободы на срок до пяти лет).Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.По данным Washington Post, американский военнослужащий Джек Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html
сша
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утечка материалов пентагона, в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, нато
Утечка материалов Пентагона, В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Слушание по делу американца Тейшейры назначили на 27 апреля

Суд в США назначил слушание по делу американца Тейшейры на 27 апреля

© AP Photo / Mark PrattПолицейская машина у здания суда в Бостоне, где пройдет заседание с участием Джека Тейшейры
Полицейская машина у здания суда в Бостоне, где пройдет заседание с участием Джека Тейшейры - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Mark Pratt
Полицейская машина у здания суда в Бостоне, где пройдет заседание с участием Джека Тейшейры. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 21 апр - РИА Новости. Заседание по вопросу о мере пресечения для американца Джека Тейшейры, обвиняемого в хранении и передаче секретной информации, назначено на 27 апреля, следует из решения, опубликованного в электронной базе юридических документов США.
"Слушание по вопросу о мере пресечения назначено на 27 апреля на 13.00", - говорится в документе суда.
Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса. Ему вменяют два обвинения: "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" (по которому ему грозит до 10 лет заключения) и "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" (за которое его могут лишить свободы на срок до пяти лет).
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
По данным Washington Post, американский военнослужащий Джек Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
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