https://ria.ru/20230421/subbotnik-1866944157.html
Глава Подмосковья пригласил жителей региона принять участие в субботнике
Глава Подмосковья пригласил жителей региона принять участие в субботнике - РИА Новости, 21.04.2023
Глава Подмосковья пригласил жителей региона принять участие в субботнике
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие во Всероссийском субботнике, сообщает управление пресс-службы... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:27
2023-04-21T16:27
2023-04-21T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
субботник
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие во Всероссийском субботнике, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона.Всероссийский субботник состоится 22 апреля, в Подмосковье он пройдет более чем на тысячи площадках. Во всех муниципалитетах будут предусмотрены места выдачи инвентаря, которые откроются в 9:30 утра. Всего в регионе подготовлено около 19 тысяч граблей, 9 тысяч лопат, а также 150 тысяч мешков для сбора мусора и 75 тысяч перчаток."Апрельский субботник – давняя и добрая традиция в Подмосковье, важный день для нас. Конечно, сегодня у жителей есть много возможностей участвовать в развитии региона и благоустройстве территорий, но сделать что-то хорошее своими руками вместе с детьми, соседями, коллегами – это всегда особые эмоции. Поэтому мы приглашаем всех желающих на площадки, где нужно помочь навести порядок. У кого нет перчаток, граблей или вёдер – не беда. Инвентарь можно получить на месте, будут работать около 800 пунктов выдачи", - приводятся слова губернатора.Он также добавил, что в регионе для проведения субботника подготовлено 75 тысяч литров краски и 4 тысячи кистей. Также в парках и других общественных территориях планируется высадить более 4,5 тысячи саженцев.
https://ria.ru/20230420/podmoskove-1866581659.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, субботник
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, субботник
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие во Всероссийском субботнике, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона.
Всероссийский субботник состоится 22 апреля, в Подмосковье он пройдет более чем на тысячи площадках. Во всех муниципалитетах будут предусмотрены места выдачи инвентаря, которые откроются в 9:30 утра. Всего в регионе подготовлено около 19 тысяч граблей, 9 тысяч лопат, а также 150 тысяч мешков для сбора мусора и 75 тысяч перчаток.
"Апрельский субботник – давняя и добрая традиция в Подмосковье
, важный день для нас. Конечно, сегодня у жителей есть много возможностей участвовать в развитии региона и благоустройстве территорий, но сделать что-то хорошее своими руками вместе с детьми, соседями, коллегами – это всегда особые эмоции. Поэтому мы приглашаем всех желающих на площадки, где нужно помочь навести порядок. У кого нет перчаток, граблей или вёдер – не беда. Инвентарь можно получить на месте, будут работать около 800 пунктов выдачи", - приводятся слова губернатора.
Он также добавил, что в регионе для проведения субботника подготовлено 75 тысяч литров краски и 4 тысячи кистей. Также в парках и других общественных территориях планируется высадить более 4,5 тысячи саженцев.
В Подмосковье определили места проведения Всероссийского субботника