https://ria.ru/20230421/subbotnik-1866944157.html

Глава Подмосковья пригласил жителей региона принять участие в субботнике

Глава Подмосковья пригласил жителей региона принять участие в субботнике - РИА Новости, 21.04.2023

Глава Подмосковья пригласил жителей региона принять участие в субботнике

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие во Всероссийском субботнике, сообщает управление пресс-службы... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:27

2023-04-21T16:27

2023-04-21T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

субботник

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие во Всероссийском субботнике, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона.Всероссийский субботник состоится 22 апреля, в Подмосковье он пройдет более чем на тысячи площадках. Во всех муниципалитетах будут предусмотрены места выдачи инвентаря, которые откроются в 9:30 утра. Всего в регионе подготовлено около 19 тысяч граблей, 9 тысяч лопат, а также 150 тысяч мешков для сбора мусора и 75 тысяч перчаток."Апрельский субботник – давняя и добрая традиция в Подмосковье, важный день для нас. Конечно, сегодня у жителей есть много возможностей участвовать в развитии региона и благоустройстве территорий, но сделать что-то хорошее своими руками вместе с детьми, соседями, коллегами – это всегда особые эмоции. Поэтому мы приглашаем всех желающих на площадки, где нужно помочь навести порядок. У кого нет перчаток, граблей или вёдер – не беда. Инвентарь можно получить на месте, будут работать около 800 пунктов выдачи", - приводятся слова губернатора.Он также добавил, что в регионе для проведения субботника подготовлено 75 тысяч литров краски и 4 тысячи кистей. Также в парках и других общественных территориях планируется высадить более 4,5 тысячи саженцев.

https://ria.ru/20230420/podmoskove-1866581659.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, субботник