https://ria.ru/20230421/strelba-1866941260.html

В Кемеровской области мужчина начал стрелять при обыске

В Кемеровской области мужчина начал стрелять при обыске - РИА Новости, 21.04.2023

В Кемеровской области мужчина начал стрелять при обыске

Житель Новокузнецкого района устроил стрельбу по силовикам во время обыска, ранив одного из них, сообщает в пятницу кузбасский главк СК РФ. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:17

2023-04-21T16:17

2023-04-21T16:17

происшествия

россия

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

омон россии

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КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Житель Новокузнецкого района устроил стрельбу по силовикам во время обыска, ранив одного из них, сообщает в пятницу кузбасский главк СК РФ. Как уточняет "Коммерсант", речь о Григории Макаревиче - гендиректоре компании "Новокузнецкое ДРСУ", занимающейся строительством и содержанием автодорог. "Фигурант, желая воспрепятствовать <…> сотрудникам, произвел в их сторону не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия. В результате нападения одному из сотрудников причинены повреждения, не повлекшие вреда здоровью", - говорится в релизе СУСК. Инцидент произошел накануне утром, когда для обыска частного дома прибыла группа из сотрудников Следственного комитета, ОМОНа и УФСБ. В итоге мужчину "обезвредили и задержали", а сейчас он уже заключен в СИЗО. Ему предъявлено обвинением по двум статьям УК РФ – о посягательстве на жизнь "лица, осуществляющего предварительное расследование" и на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По какому делу проходил обыск, официально не раскрывается, но "Коммерсант" пишет о том, что Макаревич фигурирует в уголовном деле бывшего заместителя начальника управления капитального строительства администрации Кемерово Татьяны Сумаковой. Дело связано с капремонтом Бызовского шоссе, который проводился в 2019-2021 годах. "Новокузнецкое ДРСУ" как подрядчик производило валку леса, за что компания якобы получила переплату в 9 миллионов рублей. Контрольные органы и сотрудники ФСБ выявили ошибку, и подрядчик вернул средства, а Сумакова в ноябре прошлого года была приговорена за халатность к восьми месяцам условно. Свою вину она признала.

https://ria.ru/20230421/trava-1866915766.html

https://ria.ru/20230421/srok-1866879762.html

https://ria.ru/20230413/strelba-1865055655.html

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происшествия, россия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, фсб, кемеровская область