https://ria.ru/20230421/strategiya-1866952284.html

Путин поручил изменить стратегию научно-технологического развития

Путин поручил изменить стратегию научно-технологического развития - РИА Новости, 21.04.2023

Путин поручил изменить стратегию научно-технологического развития

Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября представить предложения по изменениям в Стратегию научно-технологического развития РФ с учетом... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:54

2023-04-21T16:54

2023-04-21T16:54

россия

владимир путин

михаил мишустин

дмитрий медведев

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября представить предложения по изменениям в Стратегию научно-технологического развития РФ с учетом прогнозируемых вызовов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию: представить предложения по внесению в Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации изменений, исходя из необходимости учета имеющихся и прогнозируемых вызовов в сфере обеспечения устойчивого социально-экономического и пространственного развития Российской Федерации, ответом на которые могут стать в том числе технологические решения", - говорится в поручении. Поручение необходимо выполнить до 15 октября 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20230420/programma-1866524287.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий медведев, наука