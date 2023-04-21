https://ria.ru/20230421/strategiya-1866952284.html
Путин поручил изменить стратегию научно-технологического развития
Путин поручил изменить стратегию научно-технологического развития - РИА Новости, 21.04.2023
Путин поручил изменить стратегию научно-технологического развития
Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября представить предложения по изменениям в Стратегию научно-технологического развития РФ с учетом... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:54
2023-04-21T16:54
2023-04-21T16:54
россия
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий медведев
наука
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября представить предложения по изменениям в Стратегию научно-технологического развития РФ с учетом прогнозируемых вызовов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию: представить предложения по внесению в Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации изменений, исходя из необходимости учета имеющихся и прогнозируемых вызовов в сфере обеспечения устойчивого социально-экономического и пространственного развития Российской Федерации, ответом на которые могут стать в том числе технологические решения", - говорится в поручении. Поручение необходимо выполнить до 15 октября 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20230420/programma-1866524287.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий медведев, наука
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Наука
Путин поручил изменить стратегию научно-технологического развития
Путин поручил дать предложения по изменениям в стратегии научно-технологического развития