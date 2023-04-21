https://ria.ru/20230421/stepashka-1866870917.html

В России создали новое противодроновое ружье

В России создали новое противодроновое ружье - РИА Новости, 22.04.2023

В России создали новое противодроновое ружье

В России создано противодроновое ружьё ПАРС-С "Степашка", способное "глушить" самые широко применяемые в СВО квадрокоптеры типа Mavic, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-21T12:41

2023-04-21T12:41

2023-04-22T01:36

новое оружие россии

безопасность

россия

технологии

москва

беспилотники

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России создано противодроновое ружьё ПАРС-С "Степашка", способное "глушить" самые широко применяемые в СВО квадрокоптеры типа Mavic, сообщил РИА Новости в пятницу представитель компании-разработчика этой "дронобойки" - "Локационная мастерская" ("Локмас", Зеленоград). Разработка представлена на II выставке "Экипировка" (Москва, ВДНХ) "Самая современная наша разработка (из представленных на выставке) запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружьё ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО "пользовательские" (двойного назначения) беспилотники: "Мавики", FPV, Autel и другие распространённые", - сказал представитель "Локмаса". Собеседник агентства отметил, что сегодня "Степашка" проходит "обкатку" как на полигонах, так и в зоне СВО. С начала спецоперации производство противодроновых ружей на "Локмасе" выросло в несколько раз и сегодня исчисляется сотнями ежемесячно. Согласно данным, представленным на выставке, "Степашка" обладает дельностью подавления до 1,5 километра, весит 9,6 килограмма, время работы - два часа. "Дронобойка" может применяться как в стационарном (на штативе), так и в мобильном варианте.

https://ria.ru/20230415/reb-1865489269.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, технологии, москва, беспилотники, бпла