https://ria.ru/20230421/stambul-1866904645.html
Голубую мечеть в Стамбуле открыли после пяти лет реставрации
Голубую мечеть в Стамбуле открыли после пяти лет реставрации - РИА Новости, 21.04.2023
Голубую мечеть в Стамбуле открыли после пяти лет реставрации
Мечеть Султанахмет, более известная как Голубая мечеть, открылась для молящихся и посетителей в пятницу в Стамбуле после пяти лет реставрационных работ,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:30
2023-04-21T14:30
2023-04-21T14:30
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СТАМБУЛ, 21 апр — РИА Новости. Мечеть Султанахмет, более известная как Голубая мечеть, открылась для молящихся и посетителей в пятницу в Стамбуле после пяти лет реставрационных работ, передает корреспондент РИА Новости. Пускать в здание стали к дневной пятничной молитве. На входах образовались очереди. Необходимо было пройти через проверку полицейскими, а тех, кто пришел с сумками и рюкзаками, направляли еще и к рентгену. Мечеть открыли в первый день праздника по случаю завершения поста Рамазан. Верующие полностью заполнили ее и двор, а также разместились со своими ковриками у здания. Суммарно за пять лет реставрации мечеть была полностью закрыта лишь пять месяцев. В остальное время функционировала, хотя и с ограничениями. По словам главы фонда вакфов Стамбула Хайруллы Челеби, во время реставрации были полностью разобраны три минарета мечети, построенной в XVII веке, из-за обнаруженных проблем с их устойчивостью. Также были проведены оценки сейсмоустойчивости здания. Была полностью заменена электропроводка, очищены камни, обработаны витражи.
https://ria.ru/20230415/azerbaydzhan-1865383419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, мечеть, новости - туризм, достопримечательности
Туризм, Стамбул, Мечеть, Новости - Туризм, Достопримечательности
Голубую мечеть в Стамбуле открыли после пяти лет реставрации
Голубую мечеть в Стамбуле открыли для верующих и туристов после пяти лет реставрации
СТАМБУЛ, 21 апр — РИА Новости. Мечеть Султанахмет, более известная как Голубая мечеть, открылась для молящихся и посетителей в пятницу в Стамбуле после пяти лет реставрационных работ, передает корреспондент РИА Новости.
Пускать в здание стали к дневной пятничной молитве. На входах образовались очереди.
Необходимо было пройти через проверку полицейскими, а тех, кто пришел с сумками и рюкзаками, направляли еще и к рентгену.
Мечеть открыли в первый день праздника по случаю завершения поста Рамазан. Верующие полностью заполнили ее и двор, а также разместились со своими ковриками у здания.
Суммарно за пять лет реставрации мечеть была полностью закрыта лишь пять месяцев. В остальное время функционировала, хотя и с ограничениями.
По словам главы фонда вакфов Стамбула Хайруллы Челеби, во время реставрации были полностью разобраны три минарета мечети, построенной в XVII веке, из-за обнаруженных проблем с их устойчивостью. Также были проведены оценки сейсмоустойчивости здания. Была полностью заменена электропроводка, очищены камни, обработаны витражи.
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