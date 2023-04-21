https://ria.ru/20230421/stadion-1866891911.html

Стадион "Спартак" в Луховицах реконструируют в 2024 году

Стадион "Спартак" в Луховицах реконструируют в 2024 году - РИА Новости, 21.04.2023

Стадион "Спартак" в Луховицах реконструируют в 2024 году

Стадион "Спартак" в подмосковных Луховицах реконструируют в 2024 году, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:00

2023-04-21T14:00

2023-04-21T14:00

новости подмосковья

луховицы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Стадион "Спартак" в подмосковных Луховицах реконструируют в 2024 году, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.Проект обновления спортивного объекта общей площадью 45 тысяч квадратных метров будет предусматривать реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью порядка 3,9 тысячи квадратных метров. Кроме того, на стадионе создадут плоскостные спортивные объекты для занятий на свежем воздухе: беговые дорожки со специальным покрытием и универсальные площадки."Закончить реконструкцию планируется в 2024 году. Трибуны смогут единовременно разместить до 1,5 тысячи зрителей. В подтрибунном пространстве первого этажа разместятся: спортивный и тренажерный залы, комнаты инструкторского и тренерского состава, раздевалки, душевые и санузлы, массажные, гардеробные, медблок, инвентарные, административные и технические помещения. На втором этаже – помещение комментаторской и ложа для просмотра соревнований", - приводятся слова министра правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Главный архитектор региона Александра Кузьмина добавила, что главным украшением здания станет динамический рисунок на фасаде, который создадут с помощью перфорированных панелей различного типа.

https://ria.ru/20230420/gidrostal-1866684549.html

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Алёна Пава

луховицы, московская область (подмосковье)