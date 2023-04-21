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В Крыму украинец получил срок за финансирование нацбата - РИА Новости, 21.04.2023
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13:16 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/srok-1866879762.html
В Крыму украинец получил срок за финансирование нацбата
В Крыму украинец получил срок за финансирование нацбата - РИА Новости, 21.04.2023
В Крыму украинец получил срок за финансирование нацбата
Киевский районный суд Симферополя приговорил гражданина Украины к семи годам лишения свободы за финансирование украинского националистического батальона,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:16
2023-04-21T13:16
россия
украина
симферополь
фсб
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя приговорил гражданина Украины к семи годам лишения свободы за финансирование украинского националистического батальона, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Суд признал подсудимого виновным во вменяемом преступлении и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 21-летний украинец передавал свои деньги на нужды украинского незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым", а также доводил до членов экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* "сведения о потребностях нацбата". Задержали гражданина Украины летом прошлого года при попытке въехать в Крым. "Исламский батальон "Крым" создан на Украине в 2014 году по инициативе руководства "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Организатор нацбатальона Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен крымскими силовиками в международный розыск.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230222/boevik-1853758451.html
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россия, украина, симферополь, фсб, происшествия
Россия, Украина, Симферополь, ФСБ, Происшествия
В Крыму украинец получил срок за финансирование нацбата

В Крыму мужчине дали семь лет за финансирование украинского нацбата

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя приговорил гражданина Украины к семи годам лишения свободы за финансирование украинского националистического батальона, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Суд признал подсудимого виновным во вменяемом преступлении и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, 21-летний украинец передавал свои деньги на нужды украинского незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым", а также доводил до членов экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* "сведения о потребностях нацбата".
Задержали гражданина Украины летом прошлого года при попытке въехать в Крым.
"Исламский батальон "Крым" создан на Украине в 2014 году по инициативе руководства "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Организатор нацбатальона Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен крымскими силовиками в международный розыск.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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