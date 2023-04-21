https://ria.ru/20230421/srok-1866879762.html

В Крыму украинец получил срок за финансирование нацбата

В Крыму украинец получил срок за финансирование нацбата - РИА Новости, 21.04.2023

В Крыму украинец получил срок за финансирование нацбата

Киевский районный суд Симферополя приговорил гражданина Украины к семи годам лишения свободы за финансирование украинского националистического батальона,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:16

2023-04-21T13:16

2023-04-21T13:16

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украина

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя приговорил гражданина Украины к семи годам лишения свободы за финансирование украинского националистического батальона, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Суд признал подсудимого виновным во вменяемом преступлении и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 21-летний украинец передавал свои деньги на нужды украинского незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым", а также доводил до членов экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* "сведения о потребностях нацбата". Задержали гражданина Украины летом прошлого года при попытке въехать в Крым. "Исламский батальон "Крым" создан на Украине в 2014 году по инициативе руководства "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Организатор нацбатальона Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен крымскими силовиками в международный розыск.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230222/boevik-1853758451.html

https://ria.ru/20230421/terakt-1866827575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, симферополь, фсб, происшествия