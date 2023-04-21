https://ria.ru/20230421/srok-1866862079.html
Украинскому военному дали срок за участие в "Правом секторе"*
Украинскому военному дали срок за участие в "Правом секторе"* - РИА Новости, 21.04.2023
Украинскому военному дали срок за участие в "Правом секторе"*
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины, взятого в плен в Мариуполе, к трем годам и шести месяцам колонии за... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:19
2023-04-21T12:19
2023-04-21T12:19
россия
мариуполь
ростов-на-дону
вооруженные силы украины
правый сектор
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины, взятого в плен в Мариуполе, к трем годам и шести месяцам колонии за участие в деятельности экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщает в пятницу УФСБ по Ростовской области. По информации ведомства, старший стрелок 503-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был взят в плен на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В сентябре прошлого года в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). "Ленинским районным судом Ростова-на-Дону военнослужащий ВСУ признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта прошлого года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230404/narkotiki-1862793897.html
https://ria.ru/20230323/ubiystvo-1860147870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мариуполь, ростов-на-дону, вооруженные силы украины, правый сектор
Россия, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Вооруженные силы Украины, Правый сектор
Украинскому военному дали срок за участие в "Правом секторе"*
Украинскому военному, взятому в плен в Мариуполе, дали срок за участие в "Правом секторе"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины, взятого в плен в Мариуполе, к трем годам и шести месяцам колонии за участие в деятельности экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщает в пятницу УФСБ по Ростовской области.
По информации ведомства, старший стрелок 503-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был взят в плен на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах
В сентябре прошлого года в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ
(участие в деятельности экстремистской организации).
"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону военнослужащий ВСУ признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
Российские войска и подразделения ДНР
окружили Мариуполь 7 марта прошлого года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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