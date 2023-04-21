https://ria.ru/20230421/spetsoperatsiya-1870244907.html

Городецкий судоремонтный завод передал три внедорожника военнослужащим СВО

Городецкий судоремонтный завод передал три внедорожника военнослужащим СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Городецкий судоремонтный завод передал три внедорожника военнослужащим СВО

Три автомобиля повышенной проходимости УАЗ "Пикап" приобрел и отправил участникам специальной военной операции Городецкий судоремонтно-механический завод... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-21T22:10

2023-04-21T22:10

2023-05-06T22:36

специальная военная операция на украине

надежные люди

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

сергей лебедев

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Три автомобиля повышенной проходимости УАЗ "Пикап" приобрел и отправил участникам специальной военной операции Городецкий судоремонтно-механический завод (Городецкий СРМЗ), сообщает нижегородский Дом народного единства. "Новые машины поступят на территорию в ДНР и ЛНР, к военнослужащим батальонов имени Минина и Кулибина, где служат нижегородцы, и в интернациональную штурмовую бригаду "Пятнашка". В зону СВО их доставят генеральный директор Городецкого СРМЗ Сергей Лебедев и начальник службы безопасности предприятия Сергей Дубок", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже не первая партия гуманитарной помощи, которую предприятие отправляет в Донбасс. "У нас долгосрочное сотрудничество с подшефной территорией Нижегородской области – городом Харцызском. В Мининский и Кулибинский батальоны мы едем впервые, в "Пятнашке" уже бывали. Помогаем фронту и новым территориям РФ в тесном взаимодействии с Домом народного единства, на базе которого работает Координационный центр помощи военнослужащим, мобилизованным и членам их семей. Наш завод развивается, и мы от всей души оказываем поддержку тем, кто на передовой защищает нашу мирную жизнь", - приводятся в сообщении слова гендиректора Городецкого СРМЗ. К каждому из трёх автомобилей прилагается по топливной карте. Все машины загрузили продуктами питания и маскировочными сетями, это подарок волонтеров из города Бор. Дом народного единства оказал предприятию организационную помощь по взаимодействию с воинскими частями и отправке транспорта на передовую.

https://ria.ru/20230505/pikap-1870076439.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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надежные люди, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, сергей лебедев, ульяновский автомобильный завод (уаз)