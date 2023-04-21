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Городецкий судоремонтный завод передал три внедорожника военнослужащим СВО - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:10 21.04.2023 (обновлено: 22:36 06.05.2023)
https://ria.ru/20230421/spetsoperatsiya-1870244907.html
Городецкий судоремонтный завод передал три внедорожника военнослужащим СВО
Городецкий судоремонтный завод передал три внедорожника военнослужащим СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Городецкий судоремонтный завод передал три внедорожника военнослужащим СВО
Три автомобиля повышенной проходимости УАЗ "Пикап" приобрел и отправил участникам специальной военной операции Городецкий судоремонтно-механический завод... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-21T22:10
2023-05-06T22:36
специальная военная операция на украине
надежные люди
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
сергей лебедев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Три автомобиля повышенной проходимости УАЗ "Пикап" приобрел и отправил участникам специальной военной операции Городецкий судоремонтно-механический завод (Городецкий СРМЗ), сообщает нижегородский Дом народного единства. "Новые машины поступят на территорию в ДНР и ЛНР, к военнослужащим батальонов имени Минина и Кулибина, где служат нижегородцы, и в интернациональную штурмовую бригаду "Пятнашка". В зону СВО их доставят генеральный директор Городецкого СРМЗ Сергей Лебедев и начальник службы безопасности предприятия Сергей Дубок", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже не первая партия гуманитарной помощи, которую предприятие отправляет в Донбасс. "У нас долгосрочное сотрудничество с подшефной территорией Нижегородской области – городом Харцызском. В Мининский и Кулибинский батальоны мы едем впервые, в "Пятнашке" уже бывали. Помогаем фронту и новым территориям РФ в тесном взаимодействии с Домом народного единства, на базе которого работает Координационный центр помощи военнослужащим, мобилизованным и членам их семей. Наш завод развивается, и мы от всей души оказываем поддержку тем, кто на передовой защищает нашу мирную жизнь", - приводятся в сообщении слова гендиректора Городецкого СРМЗ. К каждому из трёх автомобилей прилагается по топливной карте. Все машины загрузили продуктами питания и маскировочными сетями, это подарок волонтеров из города Бор. Дом народного единства оказал предприятию организационную помощь по взаимодействию с воинскими частями и отправке транспорта на передовую.
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надежные люди, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, сергей лебедев, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс, Сергей Лебедев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Городецкий судоремонтный завод передал три внедорожника военнослужащим СВО

Городецкий судоремонтный завод передал три внедорожника УАЗ "Пикап" военнослужащим СВО

© Фото главы Брюховецкого района Сергея ГанжиФермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам подразделения в ЛНР
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали УАЗ Пикап бойцам подразделения в ЛНР
© Фото главы Брюховецкого района Сергея Ганжи
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Три автомобиля повышенной проходимости УАЗ "Пикап" приобрел и отправил участникам специальной военной операции Городецкий судоремонтно-механический завод (Городецкий СРМЗ), сообщает нижегородский Дом народного единства.
"Новые машины поступят на территорию в ДНР и ЛНР, к военнослужащим батальонов имени Минина и Кулибина, где служат нижегородцы, и в интернациональную штурмовую бригаду "Пятнашка". В зону СВО их доставят генеральный директор Городецкого СРМЗ Сергей Лебедев и начальник службы безопасности предприятия Сергей Дубок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже не первая партия гуманитарной помощи, которую предприятие отправляет в Донбасс.
"У нас долгосрочное сотрудничество с подшефной территорией Нижегородской области – городом Харцызском. В Мининский и Кулибинский батальоны мы едем впервые, в "Пятнашке" уже бывали. Помогаем фронту и новым территориям РФ в тесном взаимодействии с Домом народного единства, на базе которого работает Координационный центр помощи военнослужащим, мобилизованным и членам их семей. Наш завод развивается, и мы от всей души оказываем поддержку тем, кто на передовой защищает нашу мирную жизнь", - приводятся в сообщении слова гендиректора Городецкого СРМЗ.
К каждому из трёх автомобилей прилагается по топливной карте. Все машины загрузили продуктами питания и маскировочными сетями, это подарок волонтеров из города Бор.
Дом народного единства оказал предприятию организационную помощь по взаимодействию с воинскими частями и отправке транспорта на передовую.
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали УАЗ Пикап бойцам подразделения в ЛНР
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам в ЛНР
Вчера, 22:14
 
Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСергей ЛебедевУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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