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МИД выразил уверенность в необходимости продолжения спецоперации - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 21.04.2023 (обновлено: 12:10 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/spetsoperatsiya-1866856106.html
МИД выразил уверенность в необходимости продолжения спецоперации
МИД выразил уверенность в необходимости продолжения спецоперации - РИА Новости, 21.04.2023
МИД выразил уверенность в необходимости продолжения спецоперации
Экстремистские высказывания представителей киевских властей и их преступные действия подтверждают необходимость продолжения спецоперации России на Украине,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:00
2023-04-21T12:10
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Экстремистские высказывания представителей киевских властей и их преступные действия подтверждают необходимость продолжения спецоперации России на Украине, заявили в российском МИД."Обратили внимание на очередную порцию экстремистских высказываний некоторых официальных лиц Украины. ...Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности России", - говорится в сообщении ведомства.Российский МИД приводит слова представителей украинской власти: так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, рассуждая о ситуации вокруг Украинской православной церкви, подвергающейся в стране гонениям, открыто заявил, что у киевского режима есть шанс "быстро и безболезненно физически "зачистить" большое количество пророссийски настроенных людей", а также обещал покарать жителей Крыма и Донбасса за их желание связать будущее с Россией. Ему, отметили в российском МИД, вторит мэр переименованного в Днепр Днепропетровска Борис Филатов: тот заявил, что "Украина не прощает обид".
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россия, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД выразил уверенность в необходимости продолжения спецоперации

МИД: экстремистские высказывания Киева подтверждают необходимость продолжать спецоперацию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Экстремистские высказывания представителей киевских властей и их преступные действия подтверждают необходимость продолжения спецоперации России на Украине, заявили в российском МИД.
"Обратили внимание на очередную порцию экстремистских высказываний некоторых официальных лиц Украины. ...Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности России", - говорится в сообщении ведомства.
Российский МИД приводит слова представителей украинской власти: так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, рассуждая о ситуации вокруг Украинской православной церкви, подвергающейся в стране гонениям, открыто заявил, что у киевского режима есть шанс "быстро и безболезненно физически "зачистить" большое количество пророссийски настроенных людей", а также обещал покарать жителей Крыма и Донбасса за их желание связать будущее с Россией. Ему, отметили в российском МИД, вторит мэр переименованного в Днепр Днепропетровска Борис Филатов: тот заявил, что "Украина не прощает обид".
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