МИД выразил уверенность в необходимости продолжения спецоперации
МИД: экстремистские высказывания Киева подтверждают необходимость продолжать спецоперацию
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Экстремистские высказывания представителей киевских властей и их преступные действия подтверждают необходимость продолжения спецоперации России на Украине, заявили в российском МИД.
"Обратили внимание на очередную порцию экстремистских высказываний некоторых официальных лиц Украины. ...Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности России", - говорится в сообщении ведомства.
Российский МИД приводит слова представителей украинской власти: так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, рассуждая о ситуации вокруг Украинской православной церкви, подвергающейся в стране гонениям, открыто заявил, что у киевского режима есть шанс "быстро и безболезненно физически "зачистить" большое количество пророссийски настроенных людей", а также обещал покарать жителей Крыма и Донбасса за их желание связать будущее с Россией. Ему, отметили в российском МИД, вторит мэр переименованного в Днепр Днепропетровска Борис Филатов: тот заявил, что "Украина не прощает обид".