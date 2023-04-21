https://ria.ru/20230421/spetsoperatsiya-1866856106.html

МИД выразил уверенность в необходимости продолжения спецоперации

МИД выразил уверенность в необходимости продолжения спецоперации - РИА Новости, 21.04.2023

МИД выразил уверенность в необходимости продолжения спецоперации

Экстремистские высказывания представителей киевских властей и их преступные действия подтверждают необходимость продолжения спецоперации России на Украине,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:00

2023-04-21T12:00

2023-04-21T12:10

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Экстремистские высказывания представителей киевских властей и их преступные действия подтверждают необходимость продолжения спецоперации России на Украине, заявили в российском МИД."Обратили внимание на очередную порцию экстремистских высказываний некоторых официальных лиц Украины. ...Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности России", - говорится в сообщении ведомства.Российский МИД приводит слова представителей украинской власти: так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, рассуждая о ситуации вокруг Украинской православной церкви, подвергающейся в стране гонениям, открыто заявил, что у киевского режима есть шанс "быстро и безболезненно физически "зачистить" большое количество пророссийски настроенных людей", а также обещал покарать жителей Крыма и Донбасса за их желание связать будущее с Россией. Ему, отметили в российском МИД, вторит мэр переименованного в Днепр Днепропетровска Борис Филатов: тот заявил, что "Украина не прощает обид".

https://ria.ru/20230421/nato-1866786839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)