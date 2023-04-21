https://ria.ru/20230421/sovet-1866925972.html

На президентском совете обсудили кадровый потенциал муниципальной власти

На президентском совете обсудили кадровый потенциал муниципальной власти - РИА Новости, 21.04.2023

На президентском совете обсудили кадровый потенциал муниципальной власти

Губернатор Приамурья Василий Орлов поучаствовал в первом заседании Совета местного самоуправления при президенте РФ, один из обсуждаемых вопросов - кадровый... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:25

2023-04-21T15:25

2023-04-21T15:25

амурская область

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

владимир путин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поучаствовал в первом заседании Совета местного самоуправления при президенте РФ, один из обсуждаемых вопросов - кадровый потенциал муниципальной службы, сообщает правительство Амурской области. В режиме видеоконференции заседание провёл Владимир Путин. Глава Амурской области стал единственным дальневосточным губернатором, вошедшим в состав Совета. В ходе заседания обсуждали актуальные для многих регионов проблемы, отметил Орлов. "В частности, особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти, а также вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, привлечение на госслужбу молодых профессионалов. Над этими задачами Амурская область уже активно работает, в регионе действуют и разрабатываются новые программы для привлечения молодежи на наиболее важные для области направления. Обеспечение квалифицированными кадрами органов власти, различных отраслей экономики региона – приоритетная задача", - прокомментировал Орлов. Как отметил президент в своём выступлении, базовый приоритет работы членов Совета, повышение благополучия и качества жизни граждан. "Люди часто обращаются именно в органы местного самоуправления, когда сталкиваются с насущными проблемами. Для них главное, чтобы их вопросы своевременно решались, и, конечно, не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован: муниципальный, региональный или федеральный", — сказал Путин. Глава государства отметил также огромный опыт муниципалитетов в решении сложных задач, которым они могут и должны делиться с коллегами. Планируется разработать механизмы поддержки инициативных, энергичных команд и практик.

https://ria.ru/20230411/oborudovanie-1864550174.html

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амурская область, россия, василий орлов (губернатор), владимир путин