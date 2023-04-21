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На президентском совете обсудили кадровый потенциал муниципальной власти - РИА Новости, 21.04.2023
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Амурская область
Амурская область
 
15:25 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/sovet-1866925972.html
На президентском совете обсудили кадровый потенциал муниципальной власти
На президентском совете обсудили кадровый потенциал муниципальной власти - РИА Новости, 21.04.2023
На президентском совете обсудили кадровый потенциал муниципальной власти
Губернатор Приамурья Василий Орлов поучаствовал в первом заседании Совета местного самоуправления при президенте РФ, один из обсуждаемых вопросов - кадровый... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:25
2023-04-21T15:25
амурская область
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
владимир путин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поучаствовал в первом заседании Совета местного самоуправления при президенте РФ, один из обсуждаемых вопросов - кадровый потенциал муниципальной службы, сообщает правительство Амурской области. В режиме видеоконференции заседание провёл Владимир Путин. Глава Амурской области стал единственным дальневосточным губернатором, вошедшим в состав Совета. В ходе заседания обсуждали актуальные для многих регионов проблемы, отметил Орлов. "В частности, особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти, а также вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, привлечение на госслужбу молодых профессионалов. Над этими задачами Амурская область уже активно работает, в регионе действуют и разрабатываются новые программы для привлечения молодежи на наиболее важные для области направления. Обеспечение квалифицированными кадрами органов власти, различных отраслей экономики региона – приоритетная задача", - прокомментировал Орлов. Как отметил президент в своём выступлении, базовый приоритет работы членов Совета, повышение благополучия и качества жизни граждан. "Люди часто обращаются именно в органы местного самоуправления, когда сталкиваются с насущными проблемами. Для них главное, чтобы их вопросы своевременно решались, и, конечно, не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован: муниципальный, региональный или федеральный", — сказал Путин. Глава государства отметил также огромный опыт муниципалитетов в решении сложных задач, которым они могут и должны делиться с коллегами. Планируется разработать механизмы поддержки инициативных, энергичных команд и практик.
https://ria.ru/20230411/oborudovanie-1864550174.html
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амурская область, россия, василий орлов (губернатор), владимир путин
Амурская область, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), Владимир Путин
На президентском совете обсудили кадровый потенциал муниципальной власти

На видеоконференции президентского совета обсудили кадровый потенциал муниципальной власти

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поучаствовал в первом заседании Совета местного самоуправления при президенте РФ, один из обсуждаемых вопросов - кадровый потенциал муниципальной службы, сообщает правительство Амурской области.
В режиме видеоконференции заседание провёл Владимир Путин. Глава Амурской области стал единственным дальневосточным губернатором, вошедшим в состав Совета. В ходе заседания обсуждали актуальные для многих регионов проблемы, отметил Орлов.
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"В частности, особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти, а также вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, привлечение на госслужбу молодых профессионалов. Над этими задачами Амурская область уже активно работает, в регионе действуют и разрабатываются новые программы для привлечения молодежи на наиболее важные для области направления. Обеспечение квалифицированными кадрами органов власти, различных отраслей экономики региона – приоритетная задача", - прокомментировал Орлов.
Как отметил президент в своём выступлении, базовый приоритет работы членов Совета, повышение благополучия и качества жизни граждан.
"Люди часто обращаются именно в органы местного самоуправления, когда сталкиваются с насущными проблемами. Для них главное, чтобы их вопросы своевременно решались, и, конечно, не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован: муниципальный, региональный или федеральный", — сказал Путин.
Глава государства отметил также огромный опыт муниципалитетов в решении сложных задач, которым они могут и должны делиться с коллегами. Планируется разработать механизмы поддержки инициативных, энергичных команд и практик.
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