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Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 21.04.2023
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12:44 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/soveschanie-1866872205.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 21.04.2023
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу провел международный телефонный разговор и соберет совещание постоянных членов Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:44
2023-04-21T12:44
россия
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел международный телефонный разговор и соберет совещание постоянных членов Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент сегодня работает в Ново-Огарево, и сегодня у него состоялся международный телефонный разговор. "Сейчас мы готовим сообщение, не буду пока вперед забегать. Далее у него встреча в течение дня, и в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
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россия, политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин
Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин провел международный телефонный разговор и соберет совещание Совбеза

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел международный телефонный разговор и соберет совещание постоянных членов Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент сегодня работает в Ново-Огарево, и сегодня у него состоялся международный телефонный разговор.
"Сейчас мы готовим сообщение, не буду пока вперед забегать. Далее у него встреча в течение дня, и в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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