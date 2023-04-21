https://ria.ru/20230421/soveschanie-1866872205.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 21.04.2023
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу провел международный телефонный разговор и соберет совещание постоянных членов Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:44
2023-04-21T12:44
2023-04-21T12:44
россия
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел международный телефонный разговор и соберет совещание постоянных членов Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент сегодня работает в Ново-Огарево, и сегодня у него состоялся международный телефонный разговор. "Сейчас мы готовим сообщение, не буду пока вперед забегать. Далее у него встреча в течение дня, и в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230421/opros-1866825211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин провел международный телефонный разговор и соберет совещание Совбеза
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел международный телефонный разговор и соберет совещание постоянных членов Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент сегодня работает в Ново-Огарево, и сегодня у него состоялся международный телефонный разговор.
"Сейчас мы готовим сообщение, не буду пока вперед забегать. Далее у него встреча в течение дня, и в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Путину доверяют 80,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ