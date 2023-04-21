https://ria.ru/20230421/soveschanie-1866872205.html

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 21.04.2023

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу провел международный телефонный разговор и соберет совещание постоянных членов Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:44

2023-04-21T12:44

2023-04-21T12:44

россия

политика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел международный телефонный разговор и соберет совещание постоянных членов Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент сегодня работает в Ново-Огарево, и сегодня у него состоялся международный телефонный разговор. "Сейчас мы готовим сообщение, не буду пока вперед забегать. Далее у него встреча в течение дня, и в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230421/opros-1866825211.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин