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Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях - РИА Новости, 21.04.2023
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13:55 21.04.2023 (обновлено: 14:00 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sovbez-1866890411.html
Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях
Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях - РИА Новости, 21.04.2023
Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях
Президент России Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях на... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:55
2023-04-21T14:00
россия
совет безопасности рф
владимир путин
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях на совещании с постоянными членами совбеза РФ."У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности. Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в свое время, что будем работать на плановой основе. Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях", - сказал Путин и передал слово главе МВД Владимиру Колокольцеву.
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россия, совет безопасности рф, владимир путин, владимир колокольцев, общество
Россия, Совет Безопасности РФ, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Общество
Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях

Путин предложил Совбезу обсудить профилактику правонарушений в образовательных учреждениях

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях на совещании с постоянными членами совбеза РФ.
"У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности. Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в свое время, что будем работать на плановой основе. Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях", - сказал Путин и передал слово главе МВД Владимиру Колокольцеву.
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РоссияСовет Безопасности РФВладимир ПутинВладимир КолокольцевОбщество
 
 
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