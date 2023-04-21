https://ria.ru/20230421/sovbez-1866890411.html

Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях

Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях - РИА Новости, 21.04.2023

Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях

Президент России Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях на... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:55

2023-04-21T13:55

2023-04-21T14:00

россия

совет безопасности рф

владимир путин

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях на совещании с постоянными членами совбеза РФ."У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности. Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в свое время, что будем работать на плановой основе. Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях", - сказал Путин и передал слово главе МВД Владимиру Колокольцеву.

https://ria.ru/20230420/arest-1866552964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, совет безопасности рф, владимир путин, владимир колокольцев, общество