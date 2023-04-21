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Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях
Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях - РИА Новости, 21.04.2023
Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях
Президент России Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях на... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:55
2023-04-21T13:55
2023-04-21T14:00
россия
совет безопасности рф
владимир путин
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях на совещании с постоянными членами совбеза РФ."У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности. Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в свое время, что будем работать на плановой основе. Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях", - сказал Путин и передал слово главе МВД Владимиру Колокольцеву.
https://ria.ru/20230420/arest-1866552964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет безопасности рф, владимир путин, владимир колокольцев, общество
Россия, Совет Безопасности РФ, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Общество
Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях
Путин предложил Совбезу обсудить профилактику правонарушений в образовательных учреждениях