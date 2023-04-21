https://ria.ru/20230421/sobaki-1866895471.html

В Чите проверят сообщения о нападении собаки на школьников

В Чите проверят сообщения о нападении собаки на школьников - РИА Новости, 21.04.2023

В Чите проверят сообщения о нападении собаки на школьников

Доследственную проверку начали по информации о нападении собаки на школьников в Чите, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:07

2023-04-21T14:07

2023-04-21T14:07

происшествия

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россия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 21 апр - РИА Новости. Доследственную проверку начали по информации о нападении собаки на школьников в Чите, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. Информация о нападении собаки на четырех школьников появилась на портале Lenta75.ru. "21 апреля в средствах массовой информации опубликованы данные о нападении безнадзорной собаки на школьников в Чите. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку", - говорится в сообщении. Уточняется, что будут установлены и опрошены школьники, подвергшиеся нападению собаки, очевидцы, следователи опросят должностных лиц органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания горожан.

https://ria.ru/20230420/zhivotnye-1866586941.html

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забайкальский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, чита, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)