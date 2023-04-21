https://ria.ru/20230421/sobaki-1866895471.html
В Чите проверят сообщения о нападении собаки на школьников
В Чите проверят сообщения о нападении собаки на школьников - РИА Новости, 21.04.2023
В Чите проверят сообщения о нападении собаки на школьников
Доследственную проверку начали по информации о нападении собаки на школьников в Чите, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:07
2023-04-21T14:07
2023-04-21T14:07
происшествия
чита
россия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 21 апр - РИА Новости. Доследственную проверку начали по информации о нападении собаки на школьников в Чите, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. Информация о нападении собаки на четырех школьников появилась на портале Lenta75.ru. "21 апреля в средствах массовой информации опубликованы данные о нападении безнадзорной собаки на школьников в Чите. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку", - говорится в сообщении. Уточняется, что будут установлены и опрошены школьники, подвергшиеся нападению собаки, очевидцы, следователи опросят должностных лиц органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания горожан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чита, Россия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чите проверят сообщения о нападении собаки на школьников
СК начал проверку по информации о нападении собаки на школьников в Чите