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В Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки - РИА Новости, 21.04.2023
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16:55 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/sobaka-1866952762.html
В Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки
В Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки - РИА Новости, 21.04.2023
В Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки
Жители поселка Большая Вишера Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:55
2023-04-21T16:55
происшествия
новгородская область
россия
маловишерский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Жители поселка Большая Вишера Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает региональное УМВД. Согласно данным в группе "Подслушано Малая Вишера" в соцсети "Вконтакте", у убитого пса Бантика были переломаны лапы, а на теле множественные раны, приводятся и другие неподтвержденные обстоятельства гибели животного. "Данная информация зарегистрирована в установленном порядке в отделе МВД России по Маловишерскому району. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - информирует областное УМВД.
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новгородская область
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происшествия, новгородская область, россия, маловишерский район
Происшествия, Новгородская область, Россия, Маловишерский район
В Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки

Новгородская полиция выясняет обстоятельства зверской расправы над бездомной собакой

© РИА Новости / Виталий АньковБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Бездомная собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Жители поселка Большая Вишера Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает региональное УМВД.
Согласно данным в группе "Подслушано Малая Вишера" в соцсети "Вконтакте", у убитого пса Бантика были переломаны лапы, а на теле множественные раны, приводятся и другие неподтвержденные обстоятельства гибели животного.
"Данная информация зарегистрирована в установленном порядке в отделе МВД России по Маловишерскому району. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - информирует областное УМВД.
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ПроисшествияНовгородская областьРоссияМаловишерский район
 
 
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