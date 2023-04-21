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В Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки

В Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки - РИА Новости, 21.04.2023

В Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки

Жители поселка Большая Вишера Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:55

2023-04-21T16:55

2023-04-21T16:55

происшествия

новгородская область

россия

маловишерский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Жители поселка Большая Вишера Новгородской области обнаружили труп зверски убитой бездомной собаки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает региональное УМВД. Согласно данным в группе "Подслушано Малая Вишера" в соцсети "Вконтакте", у убитого пса Бантика были переломаны лапы, а на теле множественные раны, приводятся и другие неподтвержденные обстоятельства гибели животного. "Данная информация зарегистрирована в установленном порядке в отделе МВД России по Маловишерскому району. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - информирует областное УМВД.

https://ria.ru/20230418/sobaka-1866138986.html

новгородская область

россия

маловишерский район

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происшествия, новгородская область, россия, маловишерский район