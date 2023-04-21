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В ереванском аэропорту у россиянина изъяли слиток золота весом в килограмм - РИА Новости, 21.04.2023
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13:49 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/slitok-1866887954.html
В ереванском аэропорту у россиянина изъяли слиток золота весом в килограмм
В ереванском аэропорту у россиянина изъяли слиток золота весом в килограмм - РИА Новости, 21.04.2023
В ереванском аэропорту у россиянина изъяли слиток золота весом в килограмм
Армянские таможенники изъяли у россиянина в ереванском аэропорту "Звартноц" незадекларированный килограммовый золотой слиток, сообщили в пятницу пресс-службе... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:49
2023-04-21T13:49
россия
тбилиси
ереван
в мире
золото
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Армянские таможенники изъяли у россиянина в ереванском аэропорту "Звартноц" незадекларированный килограммовый золотой слиток, сообщили в пятницу пресс-службе комитета госдоходов, объединяющего таможенный и налоговый службы страны. "Таможенники в аэропорту "Звартноц" досмотрели ручную кладь гражданина РФ Д.Ч., прибывшего из Тбилиси в Ереван... Его после пересечения "зеленого" коридора препроводили к устройству видеонаблюдения... В результате досмотра в рюкзаке помимо личных вещей был обнаружен один незадекларированный слиток желто-оранжевого цвета весом 1 килограмм, который был помещен в прозрачный полиэтиленовый пакет вместе с документом на русском языке", - отмечается на сайте комитета. По данным пресс-службы, гражданин России сообщил, что это золотой слиток. "В рюкзаке были также обнаружены семь документов на русском и четыре на грузинском языках, которые, по заявлению гражданина Д.Ч., касались обнаруженного слитка... Составлен протокол по статье о контрабанде, найденный слиток изъят, подготовленные материалы направлены в Следственный комитет", - заявили в пресс-службе.
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россия, тбилиси, ереван, в мире, золото
Россия, Тбилиси, Ереван, В мире, Золото
В ереванском аэропорту у россиянина изъяли слиток золота весом в килограмм

В Ереване в аэропорту Звартноц таможенники изъяли у россиянина килограммовый слиток золота

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВзвешивание слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Взвешивание слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Взвешивание слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Армянские таможенники изъяли у россиянина в ереванском аэропорту "Звартноц" незадекларированный килограммовый золотой слиток, сообщили в пятницу пресс-службе комитета госдоходов, объединяющего таможенный и налоговый службы страны.
"Таможенники в аэропорту "Звартноц" досмотрели ручную кладь гражданина РФ Д.Ч., прибывшего из Тбилиси в Ереван... Его после пересечения "зеленого" коридора препроводили к устройству видеонаблюдения... В результате досмотра в рюкзаке помимо личных вещей был обнаружен один незадекларированный слиток желто-оранжевого цвета весом 1 килограмм, который был помещен в прозрачный полиэтиленовый пакет вместе с документом на русском языке", - отмечается на сайте комитета.
По данным пресс-службы, гражданин России сообщил, что это золотой слиток. "В рюкзаке были также обнаружены семь документов на русском и четыре на грузинском языках, которые, по заявлению гражданина Д.Ч., касались обнаруженного слитка... Составлен протокол по статье о контрабанде, найденный слиток изъят, подготовленные материалы направлены в Следственный комитет", - заявили в пресс-службе.
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РоссияТбилисиЕреванВ миреЗолото
 
 
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