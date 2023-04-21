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В ереванском аэропорту у россиянина изъяли слиток золота весом в килограмм

В ереванском аэропорту у россиянина изъяли слиток золота весом в килограмм - РИА Новости, 21.04.2023

В ереванском аэропорту у россиянина изъяли слиток золота весом в килограмм

Армянские таможенники изъяли у россиянина в ереванском аэропорту "Звартноц" незадекларированный килограммовый золотой слиток, сообщили в пятницу пресс-службе... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:49

2023-04-21T13:49

2023-04-21T13:49

россия

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ереван

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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Армянские таможенники изъяли у россиянина в ереванском аэропорту "Звартноц" незадекларированный килограммовый золотой слиток, сообщили в пятницу пресс-службе комитета госдоходов, объединяющего таможенный и налоговый службы страны. "Таможенники в аэропорту "Звартноц" досмотрели ручную кладь гражданина РФ Д.Ч., прибывшего из Тбилиси в Ереван... Его после пересечения "зеленого" коридора препроводили к устройству видеонаблюдения... В результате досмотра в рюкзаке помимо личных вещей был обнаружен один незадекларированный слиток желто-оранжевого цвета весом 1 килограмм, который был помещен в прозрачный полиэтиленовый пакет вместе с документом на русском языке", - отмечается на сайте комитета. По данным пресс-службы, гражданин России сообщил, что это золотой слиток. "В рюкзаке были также обнаружены семь документов на русском и четыре на грузинском языках, которые, по заявлению гражданина Д.Ч., касались обнаруженного слитка... Составлен протокол по статье о контрабанде, найденный слиток изъят, подготовленные материалы направлены в Следственный комитет", - заявили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, тбилиси, ереван, в мире, золото