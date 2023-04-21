https://ria.ru/20230421/sklad-1866904511.html

ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА

ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА - РИА Новости, 21.04.2023

ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА

Российские военные уничтожили в ДНР склад топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:27

2023-04-21T14:27

2023-04-21T14:31

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

константиновка

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849835927_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_283328c7ee6c2a36fd0b203870ebeef6.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад топлива для украинской военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.Российские средства ПВО за сутки перехватили 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожены 3 украинских беспилотника.В целом за сутки российские военные нанесли поражение 94 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах, отмечает Минобороны РФ.

россия

донецкая народная республика

константиновка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины