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ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 21.04.2023 (обновлено: 14:31 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sklad-1866904511.html
ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА
ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА - РИА Новости, 21.04.2023
ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА
Российские военные уничтожили в ДНР склад топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:27
2023-04-21T14:31
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад топлива для украинской военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.Российские средства ПВО за сутки перехватили 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожены 3 украинских беспилотника.В целом за сутки российские военные нанесли поражение 94 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах, отмечает Минобороны РФ.
россия
донецкая народная республика
константиновка
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россия, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА

Минобороны: ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы ВС РФ
Бойцы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Бойцы ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад топлива для украинской военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Российские средства ПВО за сутки перехватили 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожены 3 украинских беспилотника.
В целом за сутки российские военные нанесли поражение 94 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах, отмечает Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 апреля, 16:41
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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