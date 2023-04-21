https://ria.ru/20230421/sklad-1866904511.html
ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА
ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА - РИА Новости, 21.04.2023
ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА
Российские военные уничтожили в ДНР склад топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:27
2023-04-21T14:27
2023-04-21T14:31
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849835927_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_283328c7ee6c2a36fd0b203870ebeef6.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад топлива для украинской военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.Российские средства ПВО за сутки перехватили 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожены 3 украинских беспилотника.В целом за сутки российские военные нанесли поражение 94 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах, отмечает Минобороны РФ.
россия
донецкая народная республика
константиновка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849835927_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4298f196f94cc7f51831103c1b89d867.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ и три БПЛА
Минобороны: ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ в районе Константиновки