https://ria.ru/20230421/siriya-1866773796.html

СМИ: Киев готовил планы атак по силам России в Сирии с помощью курдов

СМИ: Киев готовил планы атак по силам России в Сирии с помощью курдов - РИА Новости, 21.04.2023

СМИ: Киев готовил планы атак по силам России в Сирии с помощью курдов

Военная разведка Украины якобы готовила планы атак по силам России в Сирии с помощью курдов, но Владимир Зеленский приказал приостановить планирование в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T00:59

2023-04-21T00:59

2023-04-21T00:59

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Военная разведка Украины якобы готовила планы атак по силам России в Сирии с помощью курдов, но Владимир Зеленский приказал приостановить планирование в декабре, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США. Также в документе утверждается, что Турция якобы знала о планировании, а турецкие официальные лица "стремились избежать ответного удара" и предлагали Украине организовывать атаки из курдских районов, а не из районов на севере и северо-западе, удерживаемых другими группами, некоторые из которых поддерживает Анкара. "Согласно просочившемуся сверхсекретному документу разведки США, служба военной разведки Украины разрабатывала планы по проведению скрытых атак по российским силам в Сирии, используя тайную помощь курдов... Президент Украины Владимир Зеленский распорядился приостановить планирование в декабре, но в просочившемся документе, основанном на разведданных от 23 января, подробно изложено, как продвигалось планирование и как такая кампания могла бы продолжаться, если бы Украина возродила ее", - говорится в сообщении газеты. Газета указывает, что, по всей видимости, атаки были призваны заставить Россию понести потери и, возможно, заставить ее передислоцировать ресурсы. Как пишет издание, в документе, который местами имеет пометку HCS-P, что значит, что некоторая информация была получена от человеческих источников, подробно описывается, как сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины могли планировать атаки, которые могли бы позволить избежать вовлечения правительства Украины. Утверждается, что разведка Украины рассматривала возможность нанести удары по российским силам с использованием беспилотников и начать "с малого" или ограничить удары только по силам группы "Вагнера". Также газета пишет, что в документе говорится, что Украина якобы рассматривала подготовку представителей курдского альянса "Силы демократической Сирии" для нанесения ударов по российским целям и проведения "неопределенных "прямых" действий вместе с атаками беспилотников". Как утверждается, в документе также говорится, что в ходе планирования прошлой осенью СДС требовались подготовка, системы ПВО и гарантии того, что их роль будет держаться в тайне в обмен на поддержку украинских операций. Кроме того, в документе отмечается, что руководство СДС запретило наносить удары по российским позициям в курдских районах. Представитель СДС Фархад Шами заявил газете, что документы, в которых говорится о силах альянса, - "ненастоящие", а силы СДС "никогда не были стороной" в украинском конфликте. Согласно газете, в документе говорится, что в ноябре Украина обнаружила потенциальные логистические ограничения для своих амбиций, в том числе "проблемы с внутрикурдским пограничным контролем и созданием оперативной базы". К 29 декабря, пишет издание, по всей видимости, разведке Украины стало известно, что Зеленский приостановил планирование. Издание добавляет, что неясно, почему он это сделал, но в документе говорится о якобы возможных причинах: давление США, ограниченное количество беспилотников у Украины, сомнения по поводу успешности атак, а также "сравнительный успех" операций разведки в России. Газета продолжает, что в документе говорится о маловероятности того, что Киев возродит свои планы или "возложит на Россию значительные издержки в Сирии" без поддержки США или Турции. Отмечается, что если Украина продолжит, атаки могут "вызвать реакцию Россию, направленную против интересов США в регионе, если поддержка операции будет приписана США". Также, пишет газета, в документе подробно рассказывается, как может выглядеть кампания "условных" скрытых украинских атак с ранжированием по вероятности того, что они вызовут ответную реакцию России: атаки по объектам у Дамаска и сирийского побережья расцениваются как самые опасные. Также в документе утверждается, что сирийское поле боя "предоставляет возможности для отрицания" Украине, поскольку атаки можно приписывать местным группировкам. Кроме того, добавляет издание, в документе признается, что атаки могут "затруднить" операции коалиции США на востоке Сирии. В документе упоминается инцидент, в ходе которого в ноябре российская ПВО на востоке Сирии якобы обстреляла американский беспилотник MQ-9. Американский чиновник заявил газете, что беспилотник тогда не был поражен ракетой. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт на Украине. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230420/siriya-1866760133.html

https://ria.ru/20230415/siriya-1865488785.html

https://ria.ru/20230414/konsultatsii-1865480228.html

https://ria.ru/20230414/ratifikatsiya-1865449970.html

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