Украина планировала атаки на военные объекты России в Сирии, пишут СМИ
WP: Украина планировала атаки на российские военные объекты в Сирии
© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Российские военные в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Украина планировала атаки на российские военные объекты в Сирии, пишет Washington Post со ссылкой на утекшие секретные материалы американского минобороны, имеющиеся в распоряжении издания.
"Утекший документ показывает, что Украина планировала атаки на российские силы в Сирии", — говорится в публикации.
Целями нападения могли стать российские военные объекты, силы группы "Вагнер", а также "связанная с Россией нефтяная инфраструктура".
Согласно информации, планированием скрытых атак занималось военное разведывательное агентство Украины, которое рассчитывало на помощь со стороны поддерживаемых США курдских формирований "Сирийских демократических сил" (SDF), участие которых должно было остаться засекреченным. Однако в декабре 2022 года, Владимир Зеленский распорядился приостановить планирование операции.
"Украинские военные разведчики склонялись к ударам по российским силам с использованием беспилотных летательных аппаратов", — подчеркивает газета.
Более того, секретные документы указывают на то, что о планировании атак знала Турция и представители страны "стремились избежать возможного ответного удара", предлагая Украине проводить атаки с курдских территорий. При этом представитель SDF на запрос газеты сообщил, что утекшие документы не "реальные", поскольку курдские формирования никогда не принимали участие в российско-украинском конфликте.
Как пишет издание, за утечкой этой информации предположительно стоит ранее арестованный американец Джек Тейшейра, обвиняемый в хранении и передаче секретных сведений.