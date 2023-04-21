https://ria.ru/20230421/shtraf-1866926741.html

ЕС уменьшил суточные штрафы для Польши за судебную реформу

ЕС уменьшил суточные штрафы для Польши за судебную реформу - РИА Новости, 21.04.2023

ЕС уменьшил суточные штрафы для Польши за судебную реформу

Суд Европейского союза постановил уменьшить ежедневно начисляемый Польше штраф за судебную реформу до 500 тысяч евро, говорится в сообщении суда, опубликованном РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:26

2023-04-21T15:26

2023-04-21T15:26

польша

евросоюз

еврокомиссия

люксембург (округ)

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Суд Европейского союза постановил уменьшить ежедневно начисляемый Польше штраф за судебную реформу до 500 тысяч евро, говорится в сообщении суда, опубликованном в пятницу. "Ввиду эффективности принятых Польшей мер заместитель председателя (суда – ред.) уменьшает штраф до 500 тысяч евро в день начиная с даты подписания данного постановления", - говорится в сообщении. Весной 2023 года Польша попросила суд отложить или в качестве альтернативы изменить судебное постановление, так как страна "вследствие изменений в законодательстве полностью выполнила возложенные обязательства", приводится ее позиция в документе. Однако суд ЕС ограничился сокращением штрафа, поскольку "принятые Польшей меры недостаточны", говорится в постановлении. В октябре 2021 года суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Летом 2022 года, согласно принятым страной под давлением ЕК поправкам к закону "О Верховном суде", на смену дисциплинарной палате была создана палата профессиональной ответственности судей.

https://ria.ru/20220120/polsha-1768790402.html

https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html

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польша, евросоюз, еврокомиссия, люксембург (округ), в мире