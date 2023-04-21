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Жителя Вологды оштрафовали за запуск квадрокоптера около Софийского собора

Жителя Вологды оштрафовали за запуск квадрокоптера около Софийского собора - РИА Новости, 21.04.2023

Жителя Вологды оштрафовали за запуск квадрокоптера около Софийского собора

По результатам проверки Вологодской транспортной прокуратуры местный житель оштрафован за запуск квадрокоптера без согласования с соответствующими службами,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:42

2023-04-21T14:42

2023-04-21T14:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. По результатам проверки Вологодской транспортной прокуратуры местный житель оштрафован за запуск квадрокоптера без согласования с соответствующими службами, сообщает пресс-служба ведомства. Как установлено, житель Вологды без разрешения на полет произвел запуск квадрокоптера рядом с территорией музейного комплекса. Потеряв управление, квадрокоптер упал на крышу Софийского собора. Выяснилось, что и на учете в федеральном агентстве воздушного транспорта беспилотник не состоит. После этого были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, не поставленным на государственный учет). "По результатам их рассмотрения виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафов в общей сумме 22 тысячи рублей", - сообщает пресс-служба Вологодской транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20230119/kvadrokopter-1845976177.html

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происшествия, вологда, россия, бпла, вологодская область