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Жителя Вологды оштрафовали за запуск квадрокоптера около Софийского собора - РИА Новости, 21.04.2023
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14:42 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/shtraf-1866909298.html
Жителя Вологды оштрафовали за запуск квадрокоптера около Софийского собора
Жителя Вологды оштрафовали за запуск квадрокоптера около Софийского собора - РИА Новости, 21.04.2023
Жителя Вологды оштрафовали за запуск квадрокоптера около Софийского собора
По результатам проверки Вологодской транспортной прокуратуры местный житель оштрафован за запуск квадрокоптера без согласования с соответствующими службами,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:42
2023-04-21T14:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. По результатам проверки Вологодской транспортной прокуратуры местный житель оштрафован за запуск квадрокоптера без согласования с соответствующими службами, сообщает пресс-служба ведомства. Как установлено, житель Вологды без разрешения на полет произвел запуск квадрокоптера рядом с территорией музейного комплекса. Потеряв управление, квадрокоптер упал на крышу Софийского собора. Выяснилось, что и на учете в федеральном агентстве воздушного транспорта беспилотник не состоит. После этого были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, не поставленным на государственный учет). "По результатам их рассмотрения виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафов в общей сумме 22 тысячи рублей", - сообщает пресс-служба Вологодской транспортной прокуратуры.
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происшествия, вологда, россия, бпла, вологодская область
Происшествия, Вологда, Россия, БПЛА, Вологодская область
Жителя Вологды оштрафовали за запуск квадрокоптера около Софийского собора

В Вологде оштрафовали мужчину за запуск квадрокоптера на территории Софийского собора

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСофийский собор в Вологде
Софийский собор в Вологде - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Софийский собор в Вологде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. По результатам проверки Вологодской транспортной прокуратуры местный житель оштрафован за запуск квадрокоптера без согласования с соответствующими службами, сообщает пресс-служба ведомства.
Как установлено, житель Вологды без разрешения на полет произвел запуск квадрокоптера рядом с территорией музейного комплекса. Потеряв управление, квадрокоптер упал на крышу Софийского собора. Выяснилось, что и на учете в федеральном агентстве воздушного транспорта беспилотник не состоит. После этого были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, не поставленным на государственный учет).
"По результатам их рассмотрения виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафов в общей сумме 22 тысячи рублей", - сообщает пресс-служба Вологодской транспортной прокуратуры.
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