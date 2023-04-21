https://ria.ru/20230421/shlyapy-1866864806.html

Овчинский: столичная фабрика начала производство соломенных шляп

Овчинский: столичная фабрика начала производство соломенных шляп - РИА Новости, 21.04.2023

Овчинский: столичная фабрика начала производство соломенных шляп

Московская шляпная фабрика к летнему сезону начала выпуск соломенных шляп из натурального сырья, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:27

2023-04-21T12:27

2023-04-21T12:27

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Московская шляпная фабрика к летнему сезону начала выпуск соломенных шляп из натурального сырья, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные дизайнеры к каждому сезону разрабатывают новые коллекции, которые пользуются повышенным спросом у потребителей. Например, московская шляпная фабрика Cardinal & Margo уже перевела мощности на летний режим и выпускает в день 500 соломенных шляп. Среди новинок – соломенная шляпа-пилотка со съемными аксессуарами", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Производственные линии московской фабрики представляют собой специальные прессы, режим работы которых настраивается раз в сезон, после чего они могут работать только с определенным видом сырья. Если зимой это были стопроцентная шерсть мериноса и кроличий пух, то сейчас им на смену пришли самые разные виды экзотических волокон.

https://ria.ru/20230407/chekhol-1863667599.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский