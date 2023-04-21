Овчинский: столичная фабрика начала производство соломенных шляп
© Фото предоставлено пресс-службой департамента инвестиций и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
© Фото предоставлено пресс-службой департамента инвестиций и промышленной политики Москвы
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Московская шляпная фабрика к летнему сезону начала выпуск соломенных шляп из натурального сырья, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичные дизайнеры к каждому сезону разрабатывают новые коллекции, которые пользуются повышенным спросом у потребителей. Например, московская шляпная фабрика Cardinal & Margo уже перевела мощности на летний режим и выпускает в день 500 соломенных шляп. Среди новинок – соломенная шляпа-пилотка со съемными аксессуарами", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : Пресс-служба ДИППСоломенная шляпа-пилотка московской шляпной фабрики
Соломенная шляпа-пилотка московской шляпной фабрики
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 5
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская шляпная фабрика
Московская шляпная фабрика
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 5
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская шляпная фабрика
Московская шляпная фабрика
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 5
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская шляпная фабрика
Московская шляпная фабрика
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 5
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская шляпная фабрика
Московская шляпная фабрика
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 5
Соломенная шляпа-пилотка московской шляпной фабрики
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 5
Московская шляпная фабрика
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 5
Московская шляпная фабрика
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 5
Московская шляпная фабрика
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 5
Московская шляпная фабрика
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 5
Производственные линии московской фабрики представляют собой специальные прессы, режим работы которых настраивается раз в сезон, после чего они могут работать только с определенным видом сырья. Если зимой это были стопроцентная шерсть мериноса и кроличий пух, то сейчас им на смену пришли самые разные виды экзотических волокон.
«
"Особенность наших прессов такова, что они работают только с природными материалами. Выпускать на них синтетическую продукцию невозможно технически. Для изготовления сырья из натуральной соломки используют пшеницу, лен, хлопок, стебли разных злаковых растений, листья пальм абака и рафия, есть соломка даже из камыша", – рассказала основатель и дизайнер бренда Ольга Долгополова.